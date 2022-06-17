Исламбек Куат поговорил с Куатом Хамитовым после сенсаций в Лиге наций

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат рассказал о телефонном разговоре с бойцом ММА Куатом Хамитовым, который ранее критиковал за расходы на футбол и слабые результаты, сообщает Meta-ratings.kz.

Ранее Хамитова потроллили после сенсаций казахстанской сборной в Лиге наций, а теперь с бойцом поговорил капитан национальной команды.

"Да, общались по телефону. Куат сказал, что на футбол в Казахстане выделяется много денег, и это неправильно. Я ответил, что это его мнение. Мы же, в свою очередь, будем доказывать не только ему, но и всем болельщикам, что умеем играть в футбол. Если он что-то хочет сказать, то нет проблем - можно всегда сесть и обсудить", - поделился Куат.

Добавим, что сборная Казахстана по футболу набрала десять очков в стартовых играх Лиги наций и лидирует в группе 3 дивизиона С.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →