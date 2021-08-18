Грузинский клуб объявил о подписании казахстанского футболиста

Грузинский "Торпедо" Кутаиси объявил о подписании контракта с 27-летним казахстанским полузащитником Магомедом Парагульговым, сообщает KazFootball.kz.

Парагульгов с февраля по июнь этого года выступал за "Акжайык". В текущем сезоне сыграл четыре матча (100 минут), не отметившись результативными действиями. Является воспитанником алматинского футбола.

Выступал за "Кайрат", семейский "Спартак", "Иртыш", "Кайсар" и кипрский "Эрмис". Всего в казахстанской премьер-лиге провел 54 матча, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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