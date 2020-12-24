Генсек КФФ отреагировал на дисквалификацию Исламхана

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин высказался по поводу дисквалификации капитана национальной Бауыржана Исламхана
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Игрок отстранили от футбола на два года. С комментарием Исламхана по вынесенному вердикту можно ознакомиться здесь
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"Мы будем биться за нашего капитана". Байсуфинов - о дисквалификации Исламхана
"Необоснованно суровым воспринимается решение Дисциплинарного комитета Азиатской футбольной конфедерации дисквалифицировать хавбека национальной сборной Казахстана и "Аль-Айна" из ОАЭ Бауыржана Исламхана.
В сентябре текущего года футболист сдал положительный допинг-тест в рамках розыгрыша Лиги азиатских чемпионов и был отстранен от участия в матчах за клуб и сборную Казахстана.
Отсутствие ключевого игрока в решающих встречах Лиги наций УЕФА оказало негативное влияние на итоги выступления нашей команды.
КФФ решительно и в официальном порядке заявляет в адрес АФК протест на решение в деле капитана сборной Казахстана.
Задолго до сдачи теста Бауыржан Исламхан находился в расположении ФК "Аль-Айн" и пребывал в условиях строгого карантина, питаясь исключительно предоставленной названой командой едой и напитками.
С высокой вероятностью можно утверждать, что запрещенный препарат попал в кровь игрока по роковой случайности.
Тем более, что речь идет о веществе используемом в бодибилдинге и практически бесполезном в профессиональном футболе", - написал он на своей странице в Instagram.
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Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда", вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.
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