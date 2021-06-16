Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

На нем были приняты следующие решения:

Первая лига, 8-й тур

"Махтаарал" - "Аксу"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении двух игроков команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Аксу" наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 145 850 (сто сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге. ФК "Аксу" оплатить штраф до 15 июля 2021 года включительно.

Вторая лига, 6-й тур

"Аксу-Павлодар" - "Астана М"

За лишение соперника явной возможности забить гол в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Аксу-Павлодар" Ныркова Д. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 11 июня 2021 года.

Вторая лига, перенесенный матч 9-го тура

"Астана М" - СДЮСШОР № 8

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Астана" наложить штраф в размере 30 МРП, что составляет 87 510 (восемьдесят семь тысяч пятьсот десять) тенге. ФК "Астана" оплатить штраф до 15 июля 2021 года включительно.

За нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента игрока команды "Астана" Ахаева Бауржана дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 05 июня 2021 года.

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