Футболист сборной Казахстана заинтересовал чемпиона из Европы

©ФК "Актобе"
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Сегодня 14:27

Игрок сборной Казахстана Максим Федин может продолжить карьеру в солигорском "Шахтере", сообщает Meta-ratings.kz

25-летний универсальный футболист не оставляет попыток найти себе команду в соседних странах. 

Год назад он был близок к подписанию контракта с екатеринбургским "Уралом", а сейчас может стать игроком чемпионата Беларуси. 

Решение по казахстанскому игроку в "Шахтере" должны принять в ближайшие дни.

Помимо солигорской команды, у Максима есть несколько предложений от клубов КПЛ.  

Футболиста сборной Казахстана желают заполучить "Аксу", карагандинский "Шахтер" и "Туран".

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