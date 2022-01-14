Футболист сборной Казахстана заинтересовал чемпиона из Европы

Игрок сборной Казахстана Максим Федин может продолжить карьеру в солигорском "Шахтере", сообщает Meta-ratings.kz.

25-летний универсальный футболист не оставляет попыток найти себе команду в соседних странах.

Год назад он был близок к подписанию контракта с екатеринбургским "Уралом", а сейчас может стать игроком чемпионата Беларуси.

Решение по казахстанскому игроку в "Шахтере" должны принять в ближайшие дни.

Помимо солигорской команды, у Максима есть несколько предложений от клубов КПЛ.

Футболиста сборной Казахстана желают заполучить "Аксу", карагандинский "Шахтер" и "Туран".