Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип может подписать контракт с петербургским "Зенитом", сообщает Meta-ratings.kz.

"Алматинский клуб получил письмо с приглашением Алипа на первый сбор, который пройдет с 13 по 25 января в Дубае. Сообщается, что футболист уже вылетел в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Напомним, Алип выступает за "желто-черных" с 2018 года. Вместе с "Кайратом" он стал чемпионом Казахстана в 2020 году и обладателем Кубка Казахстана в 2018 году. В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл в 13 матчах "Кайрата", отметился одним голом и получил три предупреждения.