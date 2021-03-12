Европейский клуб объявил о трансфере 20-летнего казахстанского нападающего

Игроком "Энергетика-БГУ" стал 20-летний казахстанский нападающий Бакдаулет Зульфикаров. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Отмечается, что Бакдаулет родился 11 марта 2001 года в Шымкенте. До этого выступал на родине. В 2018 году - во второй лиге в рядах молодежной команды "Кырана" (12 матчей). В 2019-м - также во второй лиге в составе "Академии Онтустик" (27 матчей, 7 голов).

В прошлом году по возвращении в "Кыран" форвард играл в основном составе этого клуба в первой лиге (5 матчей, 2 гола), а также в молодежной команде во второй лиге (3 матча, 1 гол). В "Энергетике-БГУ" он будет выступать под номером 19.

Напомним, что в прошлом сезоне "Энергетик-БГУ" финишировал на десятом месте из 16. В межсезонье в клуб из Минска вернулся полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев, который ранее выступал за "Рух" и "Динамо-Брест".

Новый чемпионат Беларуси стартует 12 марта, но "Энергетик-БГУ" на своем поле сыграет против команды "Сморгонь" 13-го числа.