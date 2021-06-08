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Этнический казах в конкурентах и еврокубковые амбиции. Что ждет Вороговского в клубе РПЛ

Он покинул бельгийский "Беерсхот".

Этнический казах в конкурентах и еврокубковые амбиции. Что ждет Вороговского в клубе РПЛ
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Ян Вороговский близок к переходу в российский "Урал" после двухлетнего пребывания в Бельгии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что ожидает игрока в клубе из Екатеринбурга. 

Для защитника сборной Казахстана прошедший сезон в Бельгии вышел средним и не самым продуктивным. Он провел 21 матч за "Беерсхот" и забил один гол, но игровых минут у Вороговского стало меньше (1251 в прошедшем сезоне) по сравнению с кампанией 2019/20, где он в 17 матчах набрал 1347 минут. Показательно, что спроса от более статусных команд в Бельгии на Яна, видимо, не возникло. К сожалению, после достаточно убедительного первого года в Бельгии второй вышел противоречивым. 

Но российский рынок - это на данный момент актуальная площадка для многих игроков нашей сборной. Вороговский не исключение. "Урал" уже не в первый раз присматривается к игрокам из Казахстана, все мы помним просмотр на зимних сборах Максима Федина и Абата Аймбетова. 

Изначально, мы предполагали, что одним из российских клубов, заинтересованнм в Вороговском, будет именно "Урал", поскольку там конкуренция на флангах обороны не столь высокая, хотя есть очевидные фавориты на правый и левый край. 

Прямым конкурентом казахстанца может стать Игорь Калинин - он провел уверенный сезон за "Урал" и клуб близок к выкупу его контракта у "Динамо". Калинин более атлетичный защитник, чем Вороговский, плюс уже встроенный в команду.

Кроме того, есть другой левый фулбек Исламжан Насыров - у него казахские корни, но российский паспорт. В последний сезон он не играл за основу, уходил в аренду в "Оренбург", а потом доигрывал сезон за "Урал-2". 

Благо, что Вороговский не считается легионером в России, ведь в таком случае конкуренция действительно будет исключительно спортивной. Кроме того, казахстанец универсален, он уже не раз доказывал, что умеет играть также на правом фланге обороны. 

В Россию Вороговский поедет более подготовленным ментально, физически и тактически, в этом смысле чемпионат Бельгии ему многое дал. "Урал" вполне подходящая команда для его роста, там нет большого давления, достаточно вдумчивый, интересный тренер (Юрий Матвеев) и хорошая площадка для адаптации в РПЛ. Но что еще более привлекательно, амбиции "Урала" растут, в будущем сезоне бюджет клуба может вырасти вдвое и задача перед командой будет стоять принципиально иная - выход в еврокубки. 

Через неделю "Урал" начнет первый сбор для подготовки к следующему сезону. Президент клуба Григорий Иванов не опроверг, но и не подтвердил намерение подписать игрока сборной Казахстана. Однако представители Яна ведут активную работу, чтобы это случилось. 

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Метки:
Вороговский Ян Урал ФК Премьер-лига России Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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