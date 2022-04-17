Экс-вратарь сборной Казахстана завершил карьеру

©ФК "Тараз"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 16:03

Бывший вратарь сборной Казахстана Самат Отарбаев завершил выступления на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Минувшей зимой 32-летний футболист находился на сборах "Аксу" и "Турана", а также вел переговоры с "Кайсаром". Однако до подписания контракта дело так и не дошло.

Последним клубом Отарбаева был "Кыран", который он покинул после окончания сезона-2020.

Также вратарь защищал цвета родного "Ордабасы", "Актобе" и "Тараза". Был основным вратарем в молодежной сборной Казахстана, вызывался в первую сборную.

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Метки:
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