Бывший главный тренер "Актобе" Игорь Леонов сравнил уровень футбола в Казахстане и Кыргызстане, отметив, что в соседней стране начинают вкладывать в инфраструктуру.

Украинский тренер ныне возглавляет клуб "Азиягол".

"Понятно, что уровень футбола в Кыргызстане не сравнить с Украиной. Пониже он будет и в сравнении с Казахстаном, так как там крутятся немного другие финансы. Тем не менее, здесь люди начинают вкладывать в футбол, строится инфраструктура, клубные базы. И в недалёком будущем, точнее, уже в этом году, сдадут в эксплуатацию стадион, который станет самым большим в Центральной Азии. "Бишкек Арена" будет вмещать 51 000 зрителей", - цитирует специалиста Sport.ua.