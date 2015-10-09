Экс-тренер "Актобе" сравнил уровень футбола в Казахстане и Кыргызстане

Бывший главный тренер "Актобе" Игорь Леонов сравнил уровень футбола в Казахстане и Кыргызстане, отметив, что в соседней стране начинают вкладывать в инфраструктуру.

Украинский тренер ныне возглавляет клуб "Азиягол".

"Понятно, что уровень футбола в Кыргызстане не сравнить с Украиной. Пониже он будет и в сравнении с Казахстаном, так как там крутятся немного другие финансы. Тем не менее, здесь люди начинают вкладывать в футбол, строится инфраструктура, клубные базы. И в недалёком будущем, точнее, уже в этом году, сдадут в эксплуатацию стадион, который станет самым большим в Центральной Азии. "Бишкек Арена" будет вмещать 51 000 зрителей", - цитирует специалиста Sport.ua.

Под руководством Игоря Леонова "Актобе" стал обладателем Кубка страны и бронзовым призером премьер-лиги 2024 года. В тренерской карьере Леонова также были украинские "Нива" (Винница), "Минай", "Арсенал" (Киев), "Мариуполь", "Ильичевец", "Шахтер-3".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!