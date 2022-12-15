Полузащитник российского клуба "Химки" Александр Зуев в следующем году может стать игроком сборной Казахстана. О главных деталях в карьере футболиста и его нынешнем уровне рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Зуев родился в Костанае в 1996 году. В интервью Александр рассказывал, что его прабабушку и прадедушку отправили поднимать целину в Казахстан и в итоге они остались. Футболом Зуев начал заниматься в школе "Тобола". "У меня о Костанае только теплые и положительные воспоминания, ведь там прошло мое детство. На протяжении многих лет я туда часто приезжаю в гости к своим близким", - вспоминал Александр. Но в 2008 году семья Зуева вернулась в Россию. Чуть позже Александр попал в "Чертаново", где был заложен основной базис его футбольного образования.

Зуев сильно выделялся на юношеском уровне в России, признавался лучшим полузащитником и игроком на различных турнирах. Но наиболее ярко он заявил о себе в сборной России до 17 лет на чемпионате Европы-2013. Там россияне взяли золото, Зуев был игроком основы и отыграл все пять матчей на турнире.

В том же 2013 году Зуева подписал "Спартак". Но закрепиться в московском клубе у Александра не получилось. Он был игроком ротации в определенные сезоны и даже отыграл шесть матчей в чемпионской кампании-2016/17. Зуев принадлежал "Спартаку" пять лет, играл за молодежный состав, уходил в аренду и в итоге за основную команду "красно-белых" суммарно отыграл 27 матчей.

Однако после "Спартака" Зуев не потерялся и раскрылся в "Ростове" под руководством Валерия Карпина. Кстати, в тот период они играли вместе с Бахтиером Зайнутдиновым.

Дальше было три сезона в "Рубине" при Леониде Слуцком и вылет с казанским клубом из РПЛ в сезоне-2021/22. Летом этого года Зуев покинул "Рубин" и перебрался в "Химки". В нынешнем чемпионате России у него 14 матчей, "Химки" идут в зоне вылета.

Если говорить об индивидуальных характеристиках, Зуев начинал как вингер и вплоть до перехода в "Рубин" чаще всего играл именно на флангах атаки. Но при Слуцком Александр трансформировался в латераля. Переход к другой позиции выглядел объяснимым, все-таки Зуеву не хватало атакующей конкретики, о чем говорит в том числе статистика - в 158 матчах РПЛ у Александра три забитых мяча и 15 ассистов. Последние три-четыре года Зуев чаще всего играет именно латераля, причем способен закрыть как левый, так и правый фланг.

Разговоры относительно натурализации Зуева периодически возникали с 2017 года (тогда об этом заговорил Александр Бородюк, работавший главным тренером сборной Казахстана). Сам Зуев признавал, что на него выходили из казахстанской федерации, но дальше простых бесед это не заходило. Но похоже, что сейчас процесс натурализации Зуева вышел на другую стадию. С игровой точки зрения потенциальный вызов Зуева представляется полезным, он повысит конкуренцию на флангах обороны, но говорить о том, что Александр станет одной из ключевых фигур, пожалуй, нельзя.

Добавим, что Зуева, по данным российских инсайдеров, нет в списке вызванных игроков "Химок" на предстоящие сборы. По информации "РБ Спорт", Александр может стать игроком "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно.