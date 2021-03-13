В дубле "Кайрата" вспышка коронавируса. Футболистов выслали с базы

В клубе боятся, что молодежь заразит основную команду.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 22:03

В дубле алматинского футбольного клуба "Кайрат" произошла вспышка коронавируса, сообщает Мeta-ratings.kz.

Тестирование выявило сразу пятерых заболевших. Их закроют на 20-дневный карантин. Остальных игроков "Кайрата-Жастар" выслали с базы, отправив по домам. Вероятно, в клубе боятся, что молодежь заразит основную команду.

Старт первой лиги, в которой принимает участие дубль "Кайрата", запланирован на 3 апреля.

Напомним, в прошлом году из-за болезни вылетали футболисты основы "Кайрата" Нуралы Алип и Султанбек Астанов. Скорее всего, оба подхватили вирус после победы над "Астаной" (3:0), когда вопреки всем требованиям правительства пошли обниматься и фотографироваться с болельщиками. Из-за этого футболисты пропустили три матча чемпионата, а также игры национальной и молодежной сборных Казахстана.

Метки:
Кайрат ФК Коронавирус
Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 22:03
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