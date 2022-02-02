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Дебют в 15 лет, лидерство в сборной и травмы. Как талантливый казахстанец оказался в европейском клубе

Дебют в 15 лет, лидерство в сборной и травмы. Как талантливый казахстанец оказался в европейском клубе
©ФК "Жальгирис"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

21-летний полузащитник Мади Жакипбаев провел первую игру за "Жальгирис" на сборах в Литве. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, чем игрок молодежной сборной Казахстана известен по выступлениям на родине.

Воспитанник "Астаны" отправился в Литву на прошлой неделе, чтобы пройти просмотр в одном из самых титулованных клубов страны. "Жальгирис" тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин, и это стало немаловажным фактором.

Молодой футболист заявил о себе еще в школьном возрасте, выступая за команду Республиканского колледжа спорта (РКС) и вызываясь в юношеские сборные Казахстана различных возрастных категорий. Тогда в одной команде с Жакипбаевым играло немало талантливых футболистов того поколения: Султан Сагнаев, Вячеслав Швырев, Саги Совет, Андрей Ульшин и другие.

Со второй половины 2015-го Мади начал выступать в составе "Астаны". Осенью он отыграл в групповом этапе юношеской лиги УЕФА, проведя четыре встречи. Опыт хороший, но результат такой, о котором вряд ли хотят вспоминать игроки "Астаны", игравшие тогда за "молодежку" против талантов из "Атлетико" или "Бенфики".


Дебют в 15 лет, лидерство в сборной и травмы. Как талантливый казахстанец оказался в европейском клубе. Фото 1

12 марта 2016 года он появился на поле в матче КПЛ, выйдя на замену в возрасте 15 лет, 11 месяцев и 21 день, таким образом став самым молодым дебютантом в истории клуба. Этот рекорд не побит по сей день. 

В дебютном полноценном сезоне за "Астану" Жакипбаев провел два матча в КПЛ, еще столько же игр он записал в актив в Кубке Казахстана. Большую часть кампании юный хавбек провел во второй лиге, где забил пять мячей в 11 встречах. Параллельно Мади стабильно и уверенно играл в составе юношеской сборной до 17 лет.

В следующие годы Жакипбаев так и не смог закрепиться в основе столичных. Этому поспособствовали высокие задачи клуба, вследствие чего тренерский штаб не доверял молодым воспитанникам в плане игрового времени. Другая проблема - травмы, которые время от времени, но мучили футболиста.

За период с 2017 по 2021 год Жакипбаев сыграл еще семь матчей за основу "Астаны", а еще две встречи за "Шахтер" во время полугодичной аренды в 2018-м. За это же время Мади провел 47 матчей за клубы в рамках первой и второй лиг, забив 15 мячей. В четырех еврокубковых встречах полузащитник оказывался на скамейке запасных, в том числе в памятной игре с "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Дебют в 15 лет, лидерство в сборной и травмы. Как талантливый казахстанец оказался в европейском клубе. Фото 2

Здорово футболист себя проявлял в юношеской сборной до 19 лет, где часто забивал и даже заслужил капитанскую повязку. В "молодежке" он провел еще три встречи в 2020 году, но голевыми действиями не отметился. 

Особо тяжелыми получились последние два сезона. В 2020-м проблемы были у всех из-за пандемии и смазанного сезона. Жакипбаев должен был играть в первой лиге, но в итоге одну из двух молодежных команд столичных пришлось расформировать. В итоге футболист оказался в основе, но тренерский штаб не особо доверял парню, выпустив того лишь четыре раза.

В 2021-м он провел лишь один матч, сыграв неполную игру во второй лиге. Но если в 2015-м он был самым молодым, то теперь оказался в роли одного из "ветеранов" дублирующего состава. Затем Жакипбаев вновь начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, и ему потребовалась операция.

Из-за последствий хирургического вмешательства ему пришлось пропустить остаток сезона, он остался без игровой практики почти на год. 

И лишь в 2022-м Жакипбаев покинул "Астану" и уже не на правах аренды, а окончательно. Он освободился от контракта с шестикратными чемпионами страны и сделал выбор в пользу продолжения карьеры в зарубежном чемпионате. 

Первый матч за "Жальгирис" сложился для Жакипбаева удачно. Подопечные Чебурина разгромили другой литовский коллектив "Ритеряй" - 3:0. Молодой казахстанец вышел в старте, чуть не забил (защитник выбил мяч из пустых ворот), а также поучаствовал в одной из голевых атак "зелено-белых".

Теперь, если Мади продолжит в том же духе, то обязательно порадует земляков своим постоянным пребыванием в зарубежном чемпионате. В такие моменты, когда большинство игравших в иностранных клубах казахстанцев возвращаются назад, еще больше радуешься тем, кто не боится новых вызовов, особенно после таких сложных сезонов. 

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Фото: ФК "Астана"©️

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