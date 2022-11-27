Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

Что дальше? Нуралы Алип завершил сезон с "Зенитом"

Что дальше? Нуралы Алип завершил сезон с "Зенитом"
©ФК "Зенит"

Санкт-Петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, завершил первую часть сезона-2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теперь российский клуб уходит на зимний перерыв. За это время должна решиться судьба казахстанского футболиста.

Напомним, что правами на Алипа владеет ФК "Кайрат". В феврале алматинцы отдали защитника в аренду до конца года.

Сегодня для него состоялся последний официальный матч, который он провел в запасе. Всего же Алип принял участие в 20 матчах клуба из Санкт-Петербурга. 

Пока неизвестно, где продолжит карьеру Алип. Во время его перехода сообщалось, что у "Зенита" будет право выкупа. При этом не раз отмечалось, что в российском клубе от игры казахстанца не в восторге, а он может попробовать свои силы в одной из команд, прошедших в весеннюю часть еврокубков.

Азербайджан, РПЛ или Европа? Где продолжит карьеру Нуралы Алип

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 22:24
Казахстан(футбол)
Что дальше? Нуралы Алип завершил сезон с "Зенитом" Что дальше? Нуралы Алип завершил сезон с "Зенитом"
Вчера , 08:53
Казахстан(футбол)
Выстрел капитана "Кайрата". Определен лучший гол сезона-2022 Выстрел капитана "Кайрата". Определен лучший гол сезона-2022
23 ноября, 19:39
Казахстан(футбол)
Кайрату Боранбаеву продлили арест Кайрату Боранбаеву продлили арест
23 ноября, 12:44
Казахстан(футбол)
Зайнутдинова сравнили с легионерами ЦСКА Зайнутдинова сравнили с легионерами ЦСКА
22 ноября, 13:02
Казахстан(футбол)
Азербайджан, РПЛ или Европа? Где продолжит карьеру Нуралы Алип Азербайджан, РПЛ или Европа? Где продолжит карьеру Нуралы Алип
21 ноября, 14:29
Казахстан(футбол)
Альтернатива игрокам сборных Украины и Нидерландов. Зайнутдинов все ближе к переходу в "Аталанту" Альтернатива игрокам сборных Украины и Нидерландов. Зайнутдинов все ближе к переходу в "Аталанту"
20 ноября, 17:30
Казахстан(футбол)
Аймбетов вошел в топ-10 бомбардиров в истории сборной Казахстана Аймбетов вошел в топ-10 бомбардиров в истории сборной Казахстана
20 ноября, 08:26
Казахстан(футбол)
В Италии сделали сообщение о трансфере Зайнутдинова В Италии сделали сообщение о трансфере Зайнутдинова
19 ноября, 14:31
Казахстан(футбол)
"Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана "Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана
19 ноября, 14:00
Казахстан(футбол)
"Это стремно". Президент Fight Nights раскритиковал Абикена за участие в медиалиге "Это стремно". Президент Fight Nights раскритиковал Абикена за участие в медиалиге
19 ноября, 13:00
Казахстан(футбол)
Исламхан и Зайнутдинов в основе? Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ Исламхан и Зайнутдинов в основе? Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ
19 ноября, 12:30
Казахстан(футбол)
"Мы дойдем до такого же уровня". Капитан сборной Казахстана - о матче с ОАЭ "Мы дойдем до такого же уровня". Капитан сборной Казахстана - о матче с ОАЭ
19 ноября, 11:30
Казахстан(футбол)
"Много разговоров о дерби, но по факту...". Игрок сборной Узбекистана высказался о матче с Казахстаном "Много разговоров о дерби, но по факту...". Игрок сборной Узбекистана высказался о матче с Казахстаном
19 ноября, 11:00
Казахстан(футбол)
Бывший президент "Ордабасы" объявлен в розыск Бывший президент "Ордабасы" объявлен в розыск
19 ноября, 10:38
Казахстан(футбол)
Стала известна зарплата Меркеля в турецком клубе Стала известна зарплата Меркеля в турецком клубе
19 ноября, 08:20
Казахстан(футбол)
Прямая трансляция товарищеского матча ОАЭ - Казахстан Прямая трансляция товарищеского матча ОАЭ - Казахстан
18 ноября, 15:58
Казахстан(футбол)
Игроку сборной Казахстана могут сократить срок дисквалификации Игроку сборной Казахстана могут сократить срок дисквалификации
18 ноября, 12:40
Казахстан(футбол)
Нападающий казахстанского клуба заинтересовал семикратного чемпиона из Европы Нападающий казахстанского клуба заинтересовал семикратного чемпиона из Европы
17 ноября, 21:50
Казахстан(футбол)
"Решение о составе на "Астану" было самым верным". Алиев - о сезоне "Кызыл-Жара", чемпионской гонке и "Кайрате" "Решение о составе на "Астану" было самым верным". Алиев - о сезоне "Кызыл-Жара", чемпионской гонке и "Кайрате"
17 ноября, 18:46
Казахстан(футбол)
"Он лучший тренер, которого я встречала". Президент "Жальгириса" - о Чебурине, трансфере Видемона и будущем Кашкена "Он лучший тренер, которого я встречала". Президент "Жальгириса" - о Чебурине, трансфере Видемона и будущем Кашкена
17 ноября, 18:01
Казахстан(футбол)
План Адиева и отрезвляющая реальность. Разбор матча сборной Казахстана с Узбекистаном План Адиева и отрезвляющая реальность. Разбор матча сборной Казахстана с Узбекистаном
17 ноября, 17:10
Казахстан(футбол)
В ЦСКА оценили шансы Зайнутдинова заиграть в топ-чемпионате В ЦСКА оценили шансы Зайнутдинова заиграть в топ-чемпионате
17 ноября, 14:42
Казахстан(футбол)
В европейском клубе высказались о будущем казахстанского футболиста В европейском клубе высказались о будущем казахстанского футболиста
17 ноября, 13:30
Казахстан(футбол)
Кэп вернулся! Как сыграл Исламхан после перерыва в 739 дней Кэп вернулся! Как сыграл Исламхан после перерыва в 739 дней
17 ноября, 11:31
Казахстан(футбол)
"Кайрат" ему ближе". Исламхана сравнили с Байтаной и нашли ему клуб "Кайрат" ему ближе". Исламхана сравнили с Байтаной и нашли ему клуб
16 ноября, 23:50
Казахстан(футбол)
"Он заиграет на любом уровне". Казахстанский тренер высказался о трансфере Зайнутдинова в "Аталанту" "Он заиграет на любом уровне". Казахстанский тренер высказался о трансфере Зайнутдинова в "Аталанту"
16 ноября, 23:18
Казахстан(футбол)
"Не понимаю, почему он не в "Астане". В европейском клубе рассказали о будущем казахстанского тренера "Не понимаю, почему он не в "Астане". В европейском клубе рассказали о будущем казахстанского тренера
16 ноября, 12:26
Казахстан(футбол)
Дебюты, рекорды и история. О чем говорят цифры перед матчем Узбекистан - Казахстан Дебюты, рекорды и история. О чем говорят цифры перед матчем Узбекистан - Казахстан
15 ноября, 22:32
Казахстан(футбол)
Легенда сборной Казахстана, тренер "Кайрата" и специалист из РПЛ. Из кого состоит тренерский штаб Адиева Легенда сборной Казахстана, тренер "Кайрата" и специалист из РПЛ. Из кого состоит тренерский штаб Адиева
14 ноября, 18:39
Казахстан(футбол)
"Есть желание попробовать себя в зарубежном чемпионате". Устименко - о сезоне "Кайрата" и вызове в сборную Казахстана "Есть желание попробовать себя в зарубежном чемпионате". Устименко - о сезоне "Кайрата" и вызове в сборную Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus