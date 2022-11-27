Что дальше? Нуралы Алип завершил сезон с "Зенитом"

Санкт-Петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, завершил первую часть сезона-2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теперь российский клуб уходит на зимний перерыв. За это время должна решиться судьба казахстанского футболиста.

Напомним, что правами на Алипа владеет ФК "Кайрат". В феврале алматинцы отдали защитника в аренду до конца года.

Сегодня для него состоялся последний официальный матч, который он провел в запасе. Всего же Алип принял участие в 20 матчах клуба из Санкт-Петербурга.

Пока неизвестно, где продолжит карьеру Алип. Во время его перехода сообщалось, что у "Зенита" будет право выкупа. При этом не раз отмечалось, что в российском клубе от игры казахстанца не в восторге, а он может попробовать свои силы в одной из команд, прошедших в весеннюю часть еврокубков.

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