Азербайджан, РПЛ или Европа? Где продолжит карьеру Нуралы Алип

Один из лидеров обороны сборной Казахстана Нуралы Алип по-прежнему не имеет определенного решения относительно места продолжения своей карьеры. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о потенциальных вариантах игрока и предполагает, что в итоге выберет защитник.

Арендное соглашение "Зенита" с Алипом близко к завершению. Увы, за почти год нахождения в сильнейшем клубе РПЛ казахстанец не был абсолютно убедителен. Зачастую его либо критиковали, либо выдавали среднюю оценку с пометкой "не испортил и ладно".

У Сергея Семака опять же были сдержанные комментарии относительно Нуралы. В РПЛ не сомневаются, что казахстанец может играть в средней команде чемпионата, но "Зенит" для него слишком высокая планка на данный момент.

Почему "Зенит" до сих пор не принял решения? Тот же Семак очень осторожен по кадровым вопросам, он предпочитает, чтобы на каждую позицию было как минимум два игрока, а лучше три. Вероятно, у "Зенита" есть опасения по будущему некоторых легионеров, например, Деяна Ловрена. В то же время изначально заявленная "Кайратом" цена на Алипа выглядит сильно завышенной (говорят о 4 миллионах евро), и может быть, тут есть нестыковка между сторонами.

Какие могут быть варианты у Нуралы? Шансы остаться в РПЛ достаточно неплохие. Так или иначе, на российском рынке сейчас не так просто найти молодого центрального защитника с левой ногой и не в статусе легионера. Были слухи про "Оренбург". Они могут быть достоверны, поскольку у "Оренбурга" и "Кайрата" (по крайнее мере, раньше) были очень хорошие отношения на уровне руководства.

Также есть информация об интересе "Ахмата" к Алипу. В грозненском клубе всегда мониторят казахстанский рынок и наших игроков сборной.

Если говорить о других чемпионатах, то здесь последний инсайд касался азербайджанского "Нефтчи". Интересный клуб, с еврокубковым потенциалом, хотя в плане уровня чемпионата это, конечно, падение после РПЛ. Тем не менее, если условно выбирать между "Оренбургом" и "Нефтчи", второе предложение представляется чуть более любопытным.

Что касается вариантов вне СНГ, то здесь не возникало даже слухов об интересе к центрбеку сборной Казахстана. В таких случаях необходим агент из Европы (например, как у Яна Вороговского), но, судя по всему, у Алипа нет одного представителя, с которым он сотрудничает, в теории он может лишь дать авторизацию кому-либо из агентов.

В итоге, к чему же приведет трансферная сага с участием Алипа? Наш прогноз: игрок останется в "Зените" как минимум до конца сезона РПЛ 2022/23. Такой вариант в приоритете для игрока, а для клуба из Санкт-Петербурга та самая широта скамейки имеет очень важное значение.

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