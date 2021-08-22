Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев рассказал, что бывший работник клуба обманул болельщиков. Он взял у них деньги за абонементы на игры, но не дал их. Возбуждено уголовное дело, сообщает "Диапазон".

"Когда я только пришел работать в клуб, то практически сразу передали в департамент полиции материалы по факту мошенничества. Оказалось, что один из сотрудников клуба обманул порядка двухсот болельщиков, продал им абонементы на игры, но не выдал их", - проинформировал Джамантаев.

Фамилию сотрудника, обманувшего фанатов, не называют, в клубе он уже не работает. Джамантаев заверил, что при необходимости клуб выдаст абонементы людям, которых обманул этот человек.

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