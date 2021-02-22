Борьба за роль второго форварда и выход в РПЛ, или что ждет Аймбетова в новом клубе

Димаш Тулегенов

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов подписал контракт с российскими "Крыльями Советов", выступающими в ФНЛ (второй дивизион). Корреспондент Vesti.kz рассказал о целях самарцев на остаток сезона и предположил, какая роль достанется казахстанскому нападающему в клубе.

Аймбетов, сначала проходивший просмотр в клубе РПЛ - "Урале", в итоге оказался в самарских "Крыльях Советов". Да, команда выступает не в высшем дивизионе страны, но все идет к тому, что это временно. Форвард заключил контракт сроком на два с половиной года (по данным Transfermarkt), поэтому понятно, что это не просто мгновенный трамплин для 25-летнего игрока, а реальная возможность закрепиться в клубе.

В настоящее время самарцы занимают второе место в таблице ФНЛ, после 26 туров отставая на три очка от лидирующего "Нижнего Новгорода". На пятки команде наступают "Оренбург" и московское "Торпедо". Стоит учесть, что две лучшие команды ФНЛ автоматически поднимутся в РПЛ, а те, что займут третье и четвертое места, сыграют стыковые матчи с клубами, финишировавшими на 13-й и 14-й позициях в высшем дивизионе.

Лучшим бомбардиром ФНЛ является нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев. В августе прошлого года он за 200 тысяч евро был куплен самарцами у столичного "Торпедо". За 23 игры в чемпионате в футболке "Крыльев Советов" Сергеев забил 22 мяча и отдал две голевые передачи. На его счету есть четыре хет-трика и один дубль в этом сезоне. Еще Иван провел три матча в Кубке страны, забив гол и отметившись двумя ассистами.

Невероятная статистика 25-летнего форварда внесла изменения в его ценник. В июле прошлого года он оценивался в 750 тысяч евро, а уже сейчас этот показатель увеличился вдвое - 1,5 миллиона евро. По стоимости входит в топ-4 дорогостоящих футболистов "Крыльев Советов". Уступает он лишь 24-летнему вингеру Антону Зиньковскому (2,5 миллиона), а также идет вровень с Аймбетовым и экс-защитником сборной России Никитой Черновым (у троих по 1,5 миллиона).

Вторым бомбардиром в команде является местный воспитанник - 21-летний Егор Голенков. В 22 матчах во всех турнирах отметился 11 голами и тремя результативными передачами. 29-летний экс-игрок сборной России Максим Канунников вовсе потерялся с радаров. Долгое время у него было повреждение, поэтому за первую половину сезона он отыграл две игры, проведя в общей сложности десять минут на поле.

В клубе есть еще два нападающих - Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко. Оба были выкуплены у "Чертаново" в августе прошлого года. 23-летний Сарвели не блещет результативностью, проведя 17 матчей во всех турнирах и набрав в них два гола и пять ассистов. Что же касается 21-летнего Цыпченко, то он принял участие в 20 играх, отличившись тремя голами и двумя ассистами. Два из трех забитых мячей случились в рамках Кубка России.

В последних четырех матчах ФНЛ тренер самарцев Игорь Осинькин ставил акцент на схему 4-4-2. Спереди действовали лучшие бомбардиры - Сергеев и Голенков. С приходом в клуб Аймбетова у тренера будет еще больше вариантов. Абат умеет действовать в подыгрыше, спускаться ниже и действовать как оттянутый форвард, а также неплохо двигается без мяча, забегая в свободные зоны.

Он является тем нападающим, который умеет играть в схеме с двумя форвардами. Прямо сейчас кажется, что основная борьба у Абата будет за место в старте рядом с Сергеевым. В таком случае основным конкурентом казахстанца будет Голенков, но и про молодых Сарвели и Цыпченко забывать не стоит.

Одной из интересных деталей в составе "Крыльев" является наличие правого защитника Мехди Зеффана, ранее защищавшего цвета сборной Алжира. Предыдущим клубом футболиста был французский "Ренн". Осенью 2018 года он отыграл 90 минут в гостевом матче группового этапа Лиги Европы против "Астаны", в котором победу добыли футболисты казахстанского клуба - 2:0. Летом 2019 года Зеффан стал свободным агентом, но новую команду так и не нашел. Зимой 2020-го он присоединился к "Крыльям Советов". В 15 матчах ФНЛ сезона-2020/21 отметился тремя ассистами.

Будем надеяться, что Аймбетову удастся заслужить себе место в стартовом составе и помочь клубу пробиться напрямую в РПЛ. Если все пойдет по плану, то уже через полгода Абат будет выступать в высшем дивизионе России, это вполне реально.

В прошлом сезоне Аймбетов стал чемпионом Казахстана в составе "Кайрата". В КПЛ-2020 провел 20 матчей, забив десять мячей и отдав один голевой пас.

Фото: "Чемпионат" (2), ФК "Крылья Советов" (3), ФК "Астана" (4)©️