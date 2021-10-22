В третьем туре группового этапа Лиги конференций "Кайрат" потерпел поражение на выезде от "Карабаха". Корреспондент Vesti.kz разобрал выступление команды Курбана Бердыева и не считает, что алматинскому клубу надо менять тренера.

"Кайрат" выдерживал план первый тайм, но во втором все разладилось

Да, стоит признать, что это было столкновение атакующей системы с оборонительной, но в первом тайме "Кайрат" играл спокойно, выполнял план на матч, их стиль работал лучше и гол Канте был абсолютно закономерен, а ведь при этом могли забить и больше.

Второй тайм вышел другим. "Кайрат" слишком низко "сел" в обороне и при этом практически исчезла контригра, выход в атаку не получался, а "Карабах" планомерно расшатывал соперника по флангам.

Оценка тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова, опять же, указывает, в чем заключались проблемы "Кайрата": "Такого типа команды не всегда могут удерживать заданный темп все 90 минут. Где-то возникают бреши. Мы выжидали свой шанс. В первом тайме я сам иногда успокаивал ребят. Если давить на обороняющуюся команду, то она рано или поздно ошибется. Вышедшие во втором тайме футболисты показали себя с лучшей стороны. Выиграли за счет самоотверженной игры".

Канте - топ, Миканович плох, Гуральски не набрал форму

Хосе Канте снова показал себя как самый современный и разноплановый форвард не только в "Кайрате", но и, вероятно, во всем чемпионате Казахстана. Именно набор качеств форварда сборной Гвинеи позволил "Кайрату" создать голы из неочевидных ситуаций в Базеле, а теперь и в Баку. Кроме того, Канте традиционно много работал на поле, прессинг-действия, постоянный поиск пространства, активное участие в единоборствах - все это явно выделяло Канте.

Оба гола в ворота "Кайрата" состоялись после ошибок на флангах. У Дино Микановича вообще сезон не назовешь удачным, мало того, что он не продуктивен при подключениях в атаку (ноль результативных действий за сезон), так еще и в обороне с его фланга регулярно возникают проблемы.

При всей работе Полякова, именно в качестве опорника Яцек Гуральски в оптимальной форме игрок несколько другого уровня. На сей раз поляк вышел только на замену, но видно, что его кондиции пока не оптимальны. Но в проекции будущего Гуральски может стать одной из ключевых фигур в построениях Бердыева.

Бердыев не заслуживает критики

А теперь перейдем к главному - рефлексии болельщиков относительно стиля Бердыева и результатов. Довольно странно требовать от человека мгновенного преображения, когда он пришел на финальную треть сезона, когда прошло всего два месяца с момента его назначения на пост главного тренера, когда футболисты набраны совершенно не под него.

При этом Бердыев за два месяца вложил в команду больше тактики, чем большинство тренеров КПЛ за год. Как минимум он повысил качество стандартов, создает в команде дисциплину и точно знает, в каком направлении она должна развиваться.

Есть недовольство стилем, но абсолютное заблуждение, что "Кайрат" всегда был командой с исключительно атакующим акцентом. И даже в периоды, когда такой стиль был,это ни разу не принесло клубу ощутимых успехов в еврокубках.

Результат? Все ключевые матчи сезона "Кайрат" проиграл не при Бердыеве. Титул КПЛ проигран не им. В Лиге конференций матч с "Омонией" был вторым для Бердыева в клубе. Игра с "Базелем" на выезде - плохо, но это серьезный соперник, фаворит группы, тем более, что второй тайм в Швейцарии показал потенциал для роста. Прошедшая игра с "Карабахом", но тут важен контекст, Гурбан Гурбанов работает в этом клубе с 2008 года, Бердыев в "Кайрате" - два месяца, и почему, спрашивается, алматинцы должны обыгрывать опытную в еврокубковом плане и сыгранную команду в таких обстоятельствах.

По-настоящему оценивать работу Бердыева в "Кайрате" можно будет лишь после полноценной предсезонки и старта следующего чемпионата.

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