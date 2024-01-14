33-летний центральный защитник Артем Рахманов ранее выступавший за "Астану" присоединился к тренировочному лагерю "Динамо" из Бреста, передают Vesti.kz.

Пресс-служба белорусского клуба отмечает, что Рахманов прибыл на просмотр. Последним профессиональным клубом футболиста являлась "Астана", которую Рахманов покинул в начале 2023 года.

Летом Рахманов выступал за любительский клуб из медиалиги DMedia.

Вместе с "Астаной" в сезоне-2022 завоевал золото чемпионата Казахстана. Всего за основную команду сыграл 14 матчей.

Свою профессиональную карьеру защитник начинал в 2008 году в составе "Минска". Также выступал он в чемпионатах Швеции, Польши, Молдавии, Эстонии и Украины.