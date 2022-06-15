Бабаяну "предложили" новую лигу в Европе после ухода из ЦСКА

Казахстанскому тренеру Григорию Бабаяну "предложили" поработать в Армении. По предположению телеграм-канала "Записки с Арарата|Мамбреян Арарат", специалист мог бы поработать не только в тренерском штабе.

Ранее казахстанец покинул московский ЦСКА, а затем прокомментировал решение руководства клуба. В Армении должны заинтересоваться Бабаяном.

"Многие футболисты отмечают, что Бабаян занимается не только тренерской работой. Он также выстраивает процессы в клубе, помогает в организации спортивной части.

А не присмотреться ли хорошенько к такому специалисту в Армении? Уверен, у Бабаяна большой потенциал, который до сих пор полностью не раскрылся.

Бабаян является гражданином Казахстана. Ранее он работал главным тренером в "Астане" и "Тоболе". Бабаян входил в тренерский штаб ЦСКА с июня прошлого года", - написал автор канала.

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