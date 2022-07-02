Бабаян озвучил ближайшие планы после ухода из ЦСКА

Казахстанский специалист Григорий Бабаян, работавший ассистентом главного тренера ЦСКА в интервью "Спорт-Экспресс" рассказал о своих дальнейших планах после ухода из российского клуба и назвал зарубежного тренера, который его поразил больше всего.

- Вы попрощались с ЦСКА 18 июня. Чем сейчас занимаетесь?

- Сейчас я в Алматы, с семьей. За год накопилось много домашних дел. У меня впервые за 12-15 лет отдых летом, так как чемпионат Казахстана начинается в апреле и заканчивается в ноябре-декабре.

Планирую поехать на стажировку, рассматриваю разные варианты. Хочу еще немножко внимания уделить своему развитию, поэтому пока нахожусь в режиме ожидания.

- Куда поедете на стажировку - в Россию или Европу?

- В Европу. Стараюсь ездить в те страны, которые не посещал или посещал давно. Ездил во многие клубы, где старался перенимать все лучшее не только в плане футбола и тренировочного процесса, но и условий для игроков - то, как развивается клуб, какие технологии для этого использует.

Моя последняя стажировка была в Севилье. Провел там неделю и попал на открытые тренировки к "Севилье" и "Бетису" перед их очным матчем. На "Севилью" пришло порядка 10 тысяч зрителей. Об этом узнали в "Бетисе" - и к вечернему занятию, то есть буквально за полдня, собрали под 30 тысяч человек. Это впечатлило. Я еще специально находился в секторе, где самые активные болельщики и той и другой команды, чтобы немножко прочувствовать эмоции изнутри.

Приезжал к лондонскому "Арсеналу". Это нельзя назвать стажировкой - было просто двухдневное знакомство с их базой. Впечатлило, как работают физиотерапевты и фитнес-тренеры.

Продолжаю развиваться, потому что футбол не стоит на месте, а мы уступаем всем европейским странам. Хочется двигаться в ногу со временем, а другого варианта, кроме как ездить на стажировки, у нас пока, к сожалению, нет.

Последний раз был в Испании, Италии, Германии. Сейчас, если получится, поеду во Францию.

- Кто из тренеров поразил больше всего?

- Мне понравился разговор со Стефано Пиоли. Он тогда работал в "Лацио", это было три-четыре года назад. Впечатлило, насколько это открытый человек - как он думает, понимает футбол, какие у него идеи... Видно, что человек тонко разбирается в психологии, знает, как с кем разговаривать. У тебя в команде 25 футболистов, и важно, чтобы они все были довольны и ждали своего шанса. У него это получилось.

- Помимо стажировки, какие у вас сейчас профессиональные планы? Конкретных предложений нет?

- Разговоры есть, общение идет. Но пока до конкретики дело не доходит.

- Вы бы пошли еще раз в ассистенты?

- Вряд ли. Если это серьезный клуб, то подумал бы. Но пришло время поработать самостоятельно.

Напомним, в ЦСКА Бабаян помогал Алексею Березуцкому.

Добавим, что до ЦСКА в Казахстане 42-летний специалист работал в "Алма-Ате", "Астане", "Тоболе" и сборной страны.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: