Агент Зайнудтинова: Бахтиер с радостью наденет футболку "Бешикташа"

Агент Бахтиера Зайнутдинова Евгений Новиков прокомментировал возможный переход полузащитника сборной Казахстана в турецкий "Бешикташ", передают Vesti.kz.

С агентом футболиста связались представители турецкого портала Fanatik.

"Бешикташ" находится в контакте с ЦСКА по поводу Бахтиера Зайнутдинова. Если клубы согласятся, Бахтиер с радостью наденет футболку "Бешикташа", - сказал Новиков изданию.

Напомним, ранее стало известно об интересе к Зайнутдинову со стороны "Бешикташа" из турецкой Суперлиги, где он не будет считаться легионером.

Ранее появилась информация, что клуб турецкой Суперлиги предложил за трансфер казахстанца три миллиона евро и еще столько же в качестве бонусов. Но армейцев якобы эта сумма не устроила.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа.

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