"Агент назвал меня безумным". Игрок сборной Ганы рассказал, почему отказал "Астане" и "Кайрату"

Ганский нападающий Джоэль Фамейе объяснил, по каким причинам он отказался от предложений топ-клубов Казахстана. В интервью РИА Новости Спорт он заявил, что мог сыграть за "Астану" в Лиге Европы.

"В Беларуси я много следил за российской лигой, и мне она нравилась. У меня были предложения из "Кайрата" и "Астаны", столичный клуб тогда играл против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы. Когда я сказал агенту, что хочу в Россию, он назвал меня безумным, так как на другой чаше весов была возможность игры против МЮ. Я решил, что если мне и суждено играть в таких матчах, я обязательно выйду на этот уровень и в России. Я перешел в "Оренбург" и провел несколько отличных лет", - отметил форвард.

Добавим, что Фамейе на данный момент выступает за казанский "Рубин". Период сезона "Астаны", о котором говорил игрок, - это групповая стадия Лиги Европы 2019/20. Тогда столичный клуб на своем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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