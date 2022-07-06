"Агент назвал меня безумным". Игрок сборной Ганы рассказал, почему отказал "Астане" и "Кайрату"

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Ганский нападающий Джоэль Фамейе объяснил, по каким причинам он отказался от предложений топ-клубов Казахстана. В интервью РИА Новости Спорт он заявил, что мог сыграть за "Астану" в Лиге Европы. 

"В Беларуси я много следил за российской лигой, и мне она нравилась. У меня были предложения из "Кайрата" и "Астаны", столичный клуб тогда играл против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы. Когда я сказал агенту, что хочу в Россию, он назвал меня безумным, так как на другой чаше весов была возможность игры против МЮ. Я решил, что если мне и суждено играть в таких матчах, я обязательно выйду на этот уровень и в России. Я перешел в "Оренбург" и провел несколько отличных лет", - отметил форвард. 

Добавим, что Фамейе на данный момент выступает за казанский "Рубин". Период сезона "Астаны", о котором говорил игрок, - это групповая стадия Лиги Европы 2019/20. Тогда столичный клуб на своем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. 

 

 

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК КПЛ Премьер-лига России Гана Манчестер Юнайтед Лига Европы

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