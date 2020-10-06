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"Сейдахмет вернется в главную сборную, у него есть характер". Кулшинбаев - о "молодежке", Бахтиярове и вратарях

Также о потенциальном лидере команды.

"Сейдахмет вернется в главную сборную, у него есть характер". Кулшинбаев - о "молодежке", Бахтиярове и вратарях
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о нынешнем составе команды, состоянии Акмаля Бахтиярова и новом вратарском поколении. Также он подробно объяснил, с чем был связан спад в карьере Еркебулана Сейдахмета

- Алмас Жаканович, в нынешнем списке молодежной сборной Казахстана был Рамазан Оразов, к сожалению, сейчас он выбыл из-за травмы, но почему он отсутствовал в прошлый созыв?

- На момент прошлого созыва Оразов был еще в Латвии, в связи с пандемией нас предупредили, что он не сможет выехать, поэтому мы его не включили в список, хотя у нас было намерение его вызвать.

- Вернулся в команду Акмаль Бахтияров, каково его состояние?

- К сожалению, у него тоже была травма, он не играл в последнее время, но мы надеемся (разговор состоялся 4 октября), что он сыграет хоть немного в матче "Сочи" - "Ростов". Мы его вызвали, потому что знаем потенциал и квалификацию игрока, надеемся, что он соскучился по футболу и будет в хорошем состоянии.
Он не играл за "Сочи" только из-за травмы, я это знаю, потому что разговаривал с ним, и он отмечал, что на него рассчитывает тренерский штаб клуба и они его даже торопят, чтобы он быстрее восстановился.



- Еще один наш игрок, выступающий в России, - Арман Кенесов, почему его нет в списке?

- Исключительно по футбольным причинам, это решение тренерского штаба. Он перспективный футболист, у него есть практика, мы его держим на карандаше, возможно, он будет вызван в следующий раз. В будущем цикле он может стать одним из лидеров "молодежки".

- Вас радует тенденция, что наши молодые игроки уезжают в Россию и другие зарубежные чемпионаты?

- Радует, что у них есть стремление выйти на более высокий уровень, но при этом хотелось бы, чтобы они регулярно там играли.

- Какова задача молодежной сборной в ближайших матчах с Северной Македонией и Испанией?

- Хочу сказать, что сейчас мы должны быть лучше готовы по сравнению с прошлой домашней игрой против Черногории. Мы покажем характер и достойную игру. По Испании позвольте я отвечу позже, после игры с Северной Македонией.

- Немного пройдемся по линиям. Начнем с вратарей, где действительно намечается хорошее поколение и есть конкуренция. С чем вы связываете то, что на этой позиции наконец появились молодые, талантливые игроки?

- Возможно, им больше стали уделять внимания, но даже не только вратарям, а всему детско-юношескому футболу. Вероятно, одна из главных причин - работа конкретных тренеров с этими ребятами. Но сложно назвать точную причину, почему одномоментно появились сразу три вратаря с хорошим потенциалом. Надеюсь, что это станет тенденцией. Если говорить более глобально, у нас всегда была хорошая вратарская школа, возможно, был некоторый простой из-за того, что нашим вратарям не доверяли, а сейчас наоборот. 

- Мухаммеджан Сейсен постоянный игрок основы "молодежки", потому что он регулярно выступает за "Тараз" и обладает лидерскими качествами? И можно ли сказать, что именно в этом его преимущества перед Данилой Устименко и Бекханом Шайзадой?

- Про Устименко на данный момент не готов точно ответить, потому что мы с ним еще не работали, я его не знаю лично, поскольку его ранее включали в список в национальной сборной. Но то, что он появляется в основе такого клуба, как "Кайрат", говорит о многом.

Сейсен и Шайзада - равноценные вратари, они оба достойны играть в основе и у них есть лидерские задатки. Но Мухаммеджана я знаю давно, плюс его выбрали капитаном ранее и он сыграл практически все игры в отборе. В этой конкуренции именно между Мухаммеджаном и Бекханом все решают нюансы, на данный момент играет Сейсен.

Допустим, после поражения от Черногории многие думали, что мы поставим Бекхана, но тренерское чутье говорило, что стоит вновь довериться Мухаммеджану и он сумеет реабилитироваться. Он это и сделал в матче с Израилем, ему это доверие лишь помогло сыграть надежно, а пропущенный гол - это, скорее, общекомандная ошибка.  



- Устименко допустил ошибку в матче с "Шахтером", вы разговаривали с ним после этого, пытались ли как-то поддержать?

- Мы не хотим заострять внимание на ошибке, это бывает, главное - как человек реагирует на подобные эпизоды. Опять же, повторюсь, Устименко я еще плохо знаю, но, думаю, психологически он устойчивый парень. Нас радует, что сейчас в команде сразу три примерно равных по уровню вратаря.

- По центральным защитникам. Очень мало игрокам этой позиции позволяют выступать на уровне КПЛ, вас это разочаровывает? Для примера, Рауан Орынбасар - он основной защитник в "молодежке", но ему вообще не дают играть в "Жетысу".

- Начнем с того, что позиция центрального защитника - одна из самых ответственных, поэтому тренеры редко доверяют молодым. В период своей игровой карьеры я был как раз центральным защитником, но моя ситуация отличалась, потому что иностранцев было не так много, как сейчас, и я получил доверие от тренерского штаба, в частности от Вахида Масудова.

Касательно Орынбасара, личное мое мнение, он не слабее тех защитников, которые играют в КПЛ. Но я всегда в такой ситуации говорю: если вам не дают играть в клубе, старайтесь проявить себя в молодежной сборной. Например, именно игра за "молодежку" в какой-то степени помогла Алибеку Касыму получить практику в "Кызыл-Жаре".

- Из нынешнего поколения молодежной сборной в возрасте 19-20 лет регулярное внимание национальной сборной завоевал лишь Нуралы Алип. Вы это связываете с тем, что остальные еще не успели дорасти, или с тем, что Алип такой уникум?

- Я отвечу по-другому. В нынешней молодежной сборной уже есть игроки под национальную сборную, поэтому здесь все зависит только от тренера главной команды. Но вы можете заметить, что в расширенном списке сборной уже есть игроки из "молодежки".

- Хорошо, в этом списке есть Оралхан Омиртаев, его могут забрать в национальную сборную в ближайшие дни?

- Вполне. Он заслужил, забил важнейший гол в Израиле, выжал из того момента максимум. Поэтому я считаю, что он пригодился бы сборной как сейчас, так и в будущем.



- Еркебулан Сейдахмет - один из самых обсуждаемых футболистов страны, он рано уехал в Россию, начал играть за сборную, но потом наступил спад. В итоге сейчас он в "Жетысу", играет у вас в "молодежке", как вы оцениваете его нынешнее состояние и дальнейшие перспективы?

- На мой взгляд, его главная проблема в том, о чем вы уже сказали, - он слишком рано уехал в "Уфу", это был опрометчивый шаг. Надо было в Казахстане встать на ноги и еще год-два поиграть здесь. Но в будущем, и даже сейчас, он готов к национальной сборной, просто ему нужно получить доверие, его потенциал по-прежнему высок. 

- Но у нас были игроки схожего профиля, с таким же потенциалом, но психологически или из-за давления их карьеры не сложились.

- Они сломались исключительно в профессиональном плане. Судя по тому, что я вижу, Сейдахмет более профессионален и он вылезет из этого непростого периода. В коллективе молодежной сборной он органично себя чувствует, не замкнут, более того, я думаю, он один из лидеров команды, и не только на поле, но и в жизни. В ближайшее время он вернется в национальную сборную.

Чтобы привести пример для наглядности. Это была первая тренировка команды под моим руководством, Еркошу выбивают зубы в борьбе - локтем попали, но это игровой момент. Реакция Еркоша мне очень понравилась, он не создал никакого намека на конфликт, игроки пожали руки. При этом я вижу, что два зуба наполовину выбиты, кровь хлещет, говорю: "Все, заканчивай тренировку", а он мне: "Нет, все нормально, я готов к работе". Это доказывает, что у него есть характер, мужество.

Напомним, 8 октября состоится домашний матч казахстанской молодежи со сверстниками из Северной Македонии. Игра пройдет на Центральном стадионе города Алматы. 13 октября, но уже в гостях, подопечные Кулшинбаева сыграют с Испанией. 

В шестой отборочной группе с 16 очками лидирует Испания. За ней следуют Македония (10), Казахстан (10), Израиль (8), Черногория (7) и Фарерские острова (3).

Фото: КФФ©

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Сейдахмет Еркебулан Бахтияров Акмаль Оразов Рамазан Испания Премьер-лига России

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