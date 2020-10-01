"За Меркеля надо побороться, Жуков - не потеря". Алиев - о составе сборной Казахстана, новичках и лимите в КПЛ

В интервью корреспонденту Vesti.kz казахстанский тренер Али Алиев высказался о новичках национальной сборной и перспективах Георгия Жукова и Александра Меркеля в команде Михала Билека. Также он рассказал, как новый лимит в КПЛ повлиял на местных футболистов.



- Али, в сборной два новых игрока - Айбар Жаксылыков и Владислав Васильев, что думаете по их вызову?



- Абсолютно правильный выбор. Жаксылыков доказал, что заслужил этот вызов, это парень с большим потенциалом. Я говорил про него, это игрок уровня, отличные характеристики - широкий шаг, высокорослый, бесстрашен в единоборствах, есть амбиции. Да, нужно подтянуть тактическое образование, обрасти мышцами, но уже сейчас его можно брать в один из топ-клубов КПЛ и он там будет расти.Васильев тоже заслужил свой шанс. Его пример доказывает, что школа казахстанского футбола достаточно хороша. Он приехал из Караганды в Беларусь и заиграл, это еще раз доказывает, что белорусский чемпионат все-таки слабее нашего. В КПЛ ни один белорус себя не проявил, включая- это отдельная история, он продукт скорее советской школы.- Надеюсь, что он услышал, но это исключительно мое мнение. Жаксылыков - игрок такой же манеры, как Эсеола, но при этом он бесстрашен в единоборствах, молод и к тому же казахстанец.- Но Турысбек - это игрок другого профиля. Я понимаю, что идет речь про ментальность, психологию, но сейчас я говорю именно про генетические, антропометрические данные Жаксылыкова.- Я считаю, что сильно повлияла отмена статуса легионера для игроков из ЕАЭС. На мой взгляд, принятие этого закона - большая ошибка. Ни один армянский, белорусский, российский игрок глобально не сильнее казахстанского, мы это увидели в нынешнем сезоне.? Он приехал раньше и проявил себя именно в статусе легионера. Большинство российских игроков приехали из ФНЛ и теперь из-за них страдают наши, которые ничем не хуже. Мы не готовы сейчас отменять все лимиты, нужно поддержать отечественного производителя.- На игроков "Каспия" можно обратить внимание, просто вызов для ознакомления - это уже даст огромный толчок для региона и развития местной молодежи. Я не говорю, что сразу поставить в состав, а именно посмотреть в рамках тренировочного процесса.Но если говорить конкретную фамилию, то я бы назвализ "Кайсара". Есть скорость, бойцовские качества, он способен достойно заменить- За Меркеля стоит побороться, в игровом плане мы видели, что он придал команде прочности и усилил ее. Жуков? Такие игроки, как он, у нас есть, на мой взгляд, не велика потеря.- Я оцениваю по игре за сборную. Меркель показал и доказал в играх за сборную, что он делает команду лучше. То, что он уехал в Саудовскую Аравию, ну таквызывают из ОАЭ, это не то же самое? Для Меркеля игра за сборную будет толчком опять уехать в Европу, поскольку наша команда выступает на европейском пространстве.Напомним, в рамках Лиги наций 11 октября сборная Казахстана сыграет домашний матч с Албанией. Матч состоится на Центральном стадионе города Алматы, а в ночь на 15 октября казахстанцы проведут гостевую встречу против Беларуси.Начало учебно-тренировочных сборов казахстанской команды запланировано на 5 октября.