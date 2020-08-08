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Экс-игрок сборной Казахстана и представители пляжного футбола перешли в клуб второй лиги

В команде теперь два бывших футболиста сборной.

Экс-игрок сборной Казахстана и представители пляжного футбола перешли в клуб второй лиги
Павел Шабалин. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Известные воспитанники павлодарского футбола перешли в "Аксу" из второй лиги. Об этом в интервью Pavlodarnews.kz сообщил Талгат Байсуфинов, который начал в работу в клубе. 

В списке оказался экс-полузащитник сборной Казахстана Павел Шабалин. Также "Аксу" пополнили вратари Михаил Голубничий и Никита Калмыков с хавбеком Константином Заречным. Клуб привлек и игроков из пляжного футбола - Александра Балаева, Игорь Демешко и Аскара Ажикенова, которые выступали за "Ак-Бет Баянауыл". 

К "Аксу" присоединился полузащитник Салман Чапанов, который играл за клубы и в большом футболе, и пляжном. Остался и экс-защитник сборной Казахстана Владислав Чернышов, для которого предстоящий сезон будет третьим в команде. 

Ранее стало известно, что перед "Аксу", который представляет одноименный город в Павлодарской области, будет стоять задача пробиться в первую лигу в этом сезоне. Бюджет команды составит 45 миллионов тенге. 

Отметим, что из-за пандемии коронавируса старт второй лиги был отложен на неопределенный срок. Турнир может пройти в усеченном формате. 

 

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Метки:
Иртыш ФК Байсуфинов Талгат Футбольные трансферы Сборная РК по футболу

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