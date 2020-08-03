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В акимате области прокомментировали информацию о создании "Павлодара" и озвучили бюджет клуба Байсуфинова

В мае "Иртыш" снялся с КПЛ.

В акимате области прокомментировали информацию о создании "Павлодара" и озвучили бюджет клуба Байсуфинова
Футболисты "Аксу". Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Исполняющий обязанности руководителя управления развития туризма и спорта Павлодарской области Нурлан Есембаев рассказал о планах акимата по развитию футбола в регионе, передает Sputniknews.kz

Новый клуб "Павлодар", о создании которого сообщалось ранее, пока существует только на бумаге. Основную ставку область будет делать на "Аксу" из одноименного города, который выступает во второй лиге. 

Как отметил Есембаев, после снятия "Иртыш" разработано несколько вариантов развития павлодарского футбола, в том числе и создание клуба "Павлодара". Акимат согласился с планом экс-тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова и экс-вратаря национальной команды Юрия Ишутина. Они предложили развивать "Аксу", перед которым будет поставлена задача выйти в первую лигу. Легионеров в команде не будет (их запрещено заявлять на вторую лигу) - ставка будет сделана на местных игроков. 

По данным телеграм-канала "Гол емес", Байсуфинов будет работать в "Аксу". Бюджет клуба на сезон составит 45 миллионов тенге (более 107 тысяч долларов). Еще дополнительно будет выделено 15 миллионов тенге на развитие детского футбола. Зарплаты игроков будут начинаться от 60 тысяч тенге, а у лидеров будет доходить до 300 тысяч.

Стало известно, сколько денег получил "Иртыш" за последние пять лет

По словам Есембаева, "Иртыш" никто банкротить не будет. Клуб будет существовать, а в случае появления спонсорских средств заработает вновь. У клуба арестованы счета.

Сейчас главная задача - рассчитаться с долгами клуба. Пока все счета клуба арестованы, поэтому ни о какой его работе речи идти не может. Руководство области ищет спонсоров, но пока "похвалиться нечем", - отмечается в сообщении. 

По долгам "Иртыша" продолжается расследование. При этом Есембаев заявил, что увольнение экс-глав управления спорта Марата Айдашаева не связано с тяжелым положением клуба 

"У него был ряд задач, которые он не выполнил, и поэтому написал заявление", сказал Есембаев. 

Напомним, что 31 мая "Иртыш" объявил о снятии с КПЛ из-за финансовых проблем. Результаты матчей павлодарского клуба были аннулированы. 

 

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Метки:
Иртыш ФК Байсуфинов Талгат Первая лига Казахстана

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