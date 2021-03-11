20-летний казахстанский футболист перешел в европейский клуб

На родине он поиграл за две команды.

Фото: ФК "Энергетик-БГУ"©
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Сегодня 15:12

Молодой атакующий полузащитник Бакдаулет Зульфикаров подписал контракт с белорусским клубом высшей лиги "Энергетик-БГУ". Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

20-летний казахстанец ранее защищал цвета "Кырана" и "Академии Оңтүстік" в первой лиге.

В прошлом сезоне "Энергетик-БГУ" финишировал на десятом месте из 16. В межсезонье в клуб из Минска вернулся полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев, который ранее выступал за "Рух" и "Динамо-Брест".

Новый чемпионат Беларуси стартует 12 марта, но "Энергетик-БГУ" на своем поле сыграет против команды "Сморгонь" 13-го числа.

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Беларусь Футбол Первая лига Казахстана Межсезонье в КПЛ Васильев Владислав Казахстанцы за границей
Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 15:12
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