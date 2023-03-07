16-летний казахстанский вратарь отправился на сборы с клубом Российской премьер-лиги

Голкипер кызылординского "Кайсара" и юношеской сборной Казахстана Абылхаир Алиакбар отправился на сборы вместе с "Краснодаром", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

"Абулхаир Алиакбар отправился в "Краснодар". Наш вратарь Абылхаир Алиакбар был приглашен на сборы краснодарской командой, выступающей в Российской премьер-лиге. Теперь Абылхаир до апреля будет пытаться доказать свою состоятельность в российской команде. Следует отметить, что казахстанец был признан лучшим вратарем международного "Кубка Развития", - сообщает пресс-служба "волков".

Напомним. на недавнем "Кубке развития" в Минске Алиакбар принял участие в четырех матчах юношеской сборной Казахстана. В трех из них казахстанская команда сохраняла свои ворота неприкосновенности. Лишь в финале казахстанцы пропустили три гола от сверстников из России.