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Новости спорта Футбол

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Ухудшил положение и "обидел" сборную. Как переход Жукова в китайский клуб стал ошибкой

Ухудшил положение и "обидел" сборную. Как переход Жукова в китайский клуб стал ошибкой
©UEFA

Приближается к концовке первый сезон казахстанского полузащитника Георгия Жукова в чемпионате Китая. И пока выступления 28-летнего полузащитника сложно назвать успешными. Корреспондент Vesti.kz - о том, как дела у Жукова в составе клуба "Цанчжоу Майти Лайонс".

В конце августа Жуков стал игроком китайского клуба, перейдя туда на правах свободного агента из польской "Вислы". Позже в соцсетях игрок признавался, что для него переход в чемпионат Китая - это обдуманный шаг, и он не считает, что таким образом приближает себя к завершению карьеры.

В пример он ставил звезд европейского футбола, которые после выступлений в Китае возвращались в топовые лиги - Янника Карраско, Паулиньо, Акселя Витселя и других. Но, как ни крути, эти игроки уже были звездами в топовых чемпионатах до отъезда в Китай, а затем сумели вернуться в Европу.

У Жукова же ситуация иная. Казахстанец в последние годы играл в польской "Висле", да и там он не блистал на фоне остальных, а был лишь одним из игроков команды. Клуб вылетел во второй дивизион Польши, и в это же время Георгий уехал в Китай. Хотя в интервью Sports.ru он заявил, что у него были предложения от турецкого "Умраниеспора" и одного неназванного греческого клуба.

Прошло уже три месяца с того момента, как Жуков стал игроком "Цанчжоу". По словам полузащитника, он приехал туда быть лидером и дирижером в центре поля. Все в том же интервью он признался, что у него, как и у четверых других легионеров, есть привилегии - отдельный номер при заселении, возможность приоритетного выбора места в самолете, и даже чемоданы Жукова носит другой человек. У местных же игроков таких возможностей нет.

Но на уровне игры переезд в Китай никоим образом не сказался. По крайней мере прогресса заметить мы не можем. Будем честны: здесь мы отталкиваемся исключительно из статистики, так как смотреть матчи "Цанчжоу" в эфире возможности не предоставлялось. Но и цифры лгать не могут.

В десяти матчах китайской Суперлиги Жуков отметился одной голевой передачей. И не сказать, что местный чемпионат настолько сильный, что Георгию сложно набирать результативные действия. Во-первых, он является легионером, а их количество - максимум пять в команде. Поэтому конкуренция за каждую такую позицию очень большая.

Во-вторых, за одну команду с Жуковым играет экс-форвард "Кайрата" Хосе Канте. И если за полтора сезона в КПЛ он забил 15 мячей в 32 матчах, то в китайской Суперлиге набрал статистику 11+6 по итогам 13 встреч. В Поднебесной форварду забивается куда легче. 

Еще одна проблема Жукова - это то, что он пропустил последние три матча в чемпионате. Как оказалось, футболист не играет из-за строгих правил карантина в Китае. Судя по всему, полузащитник выезжал за пределы страны в середине ноября, и теперь его не допускают к играм без карантина. А ведь пару месяцев назад он, комментируя гипотетический вызов в сборную Казахстана, дал понять, что пока это не лучшее время, чтобы играть за национальную команду. Ведь в таком случае ему придется проходить через карантин по возвращении в Китай, и у него возникнут проблемы с контрактом и клубом. 

Тогда главный тренер сборной Магомед Адиев заявил, что за национальную команду должны играть те, для кого это является приоритетной целью. "Он поставил сборную ниже своего карантина", - сказал тогда российский специалист. И, кто знает, может быть Жуков этим неосторожным заявлением надолго закрыл себе путь в главную команду страны?

"Тренерский штаб не должен уговаривать". В КФФ высказались о будущем Жукова в сборной Казахстана

Так или иначе, Жуков пока не дотягивает до уровня сборной Казахстана. В "Цанчжоу" он является основным игроком, однако уровень китайского чемпионата вызывает вопросы, да и клуб казахстанца идет лишь на 11-м месте за несколько туров до завершения сезона. Странные пропуски важных матчей не идут футболисту на пользу. Неужто сейчас у Георгия нет проблем с клубом и контрактом?

Жукову уже 28 лет, и с каждым сезоном все больше кажется, что после периода в "Астане" его карьера пошла по нисходящей. И трансферный ценник Георгия, равный 300 тысячам евро, это подтверждает. Ниже его стоимость была лишь на старте карьеры, в 2012-13-х годах. А три года назад, когда состоялся переход в "Вислу", он стоил полтора миллиона евро. Но сам Жуков ни о чем не жалеет. Как он недавно писал в одной из соцсетей - мечта уже сбылась, прикрепив к этому фото своего лигочемпионского матча за "Астану".

Отметим, что на счету уроженца Семея и воспитанника бельгийской школы футбола 21 матч в футболке национальной сборной Казахстана. Свою последнюю игру за команду он провел в марте этого года против Молдовы (0:1, 5:4 - по пен).

Опальный игрок сборной Казахстана выступил с заявлением из Китая

Фото: Instagram/georgyzhukov10 (1-3), КФФ (4)©️

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Метки:
Футбол Жуков Георгий Сборная РК по футболу Китай

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