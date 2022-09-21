"Он поставил сборную ниже...". Адиев - о невызове Жукова и желании обыграть Беларусь

Остались сутки до матча пятого тура группового этапа Лиги наций между сборными Казахстана и Беларуси. Наставник команды хозяев Магомед Адиев поделился мыслями перед важной встречей, передает корреспондент Vesti.kz.

- Завтра ждем сложную игру, понимаем ее ценность. Мы давно не виделись с ребятами, хочется снова ощутить ту атмосферу, которую мы чувствовали в предыдущих матчах. С одной стороны, тяжелая игра, с другой - рады снова встретиться и выйти на переполненную нашими болельщиками арену.

- Какова физическая подготовка команды перед столь важным матчем? Какая форма у тех игроков, кто недавно оправился от травм?

- Понятно, что у нас было три-четыре тренировочных дня, поэтому тяжело команду привести к общему знаменателю. Но в такой же ситуации находится любая сборная, и наши соперники в том числе. У нас полтора дня тактических занятий было на поле. Тренеру всегда хочется большего, но я должен исходить из той ситуации, какая есть. Что касается наших парней, то Ахметов приехал травмированный, и так и не смог выйти на тренировку. Завтра, к сожалению, он будет вне заявки. Посмотрит на дальнейшую динамику. Куат тренируется, настроение есть, он хочет выйти на поле.

- Кто будет капитаном в завтрашней игре?

- Капитан сидит рядом со мной, это Асхат Тагыберген.

- Зайнутдинов в ЦСКА играет центрального защитника, причем неплохо. На какой позиции мы его увидим завтра?

- Вы правильно заметили, что он в клубе играет центрального защитника. На моей практике я могу сказать, что давно не видел такого, чтобы игрок играл и в атаке, и в защите. Не то чтобы без помарок, но очень уверенно. Это впечатляет. Мы рады, что у нас есть такой универсальный игрок. Вы увидите его завтра где-то в середине.

- Жуков недавно сказал, что не может приехать в сборную из-за жестких карантинных правил в Китае, где он играет. Видите ли вы его в сборной?

- Я думаю, он сам на все ответил. Он поставил сборную ниже своего карантина. Что мне говорить?

- Быстров вызван в сборную. Значит ли это, что недопонимание между вами в прошлом?

- Да, конечно. Мы в его качествах не сомневались, просто был момент, который мне не понравился. Если он тут, значит, он услышал мой посыл. Естественно, все пройдено и никаких проблем нет.

- В следующей игре вы можете досрочно выйти с первого места. Нет ли такого, что в ваших мыслях исключительно матч с белорусами, и вы не особо думаете об Азербайджане?

- Здесь понятно, что мы играем перед своими болельщиками. Они нас везде поддерживали, и это впечатляло. Выходя на завтрашнюю игру, мы понимаем, что надо отблагодарить этих людей, которые нас всегда поддерживали. Мы постараемся сделать дело, как говорится, при наших болельщиках.

- Почему Покатилова нет в составе?

- Я приглашал его на прошлый отрезок наших игр, тогда он не смог приехать. У меня было ощущение, что нам не помешает второй опытный вратарь. Сейчас он не был приглашен по двум причинам. Во-первых, я хотел вызвать тех, кто прошел с нами тяжелый июньский отрезок. Во-вторых, я не видел смысла вызывать его. Он опытный состоявшийся вратарь. Шацкий у нас номер один, и звать другого опытного вратаря и держать за спиной Шацкого я не видел смысла. Если Игорю позволит здоровье, то он сыграет в обеих играх.

- По какой причине не был вызван Байтана?

- Это тонкий вопрос, который касается опытных футболистов. Одно дело, когда ты вызываешь молодого игрока, который будет спокойно сидеть на скамейке. Байтана же заслуженно вызывался в сборную. Он, как и Покатилов, состоявшийся футболист. Я не видел смысла вызывать его и держать на скамейке. Есть те, кто легко это принимает, а есть те, кто тяжело.

- До этого мы никогда не занимали первое место в таблице таких турниров. Это как-то давит психологически?

- Да, мы никогда не были во главе группы. Поэтому я и ребятам сказал, чтобы они насладились моментом, ведь такое происходит не у всех профессионалов. Для нас есть только одно место - первое. В спорте блестит только золото, поэтому мы всегда к этому стремимся. Все в наших руках. Я хочу, чтобы мои парни насладились этим моментом. Завтра мы постараемся поставить в этом турнире точку. Что бы ни произошло, я могу заверить - мы приложим все усилия. Посмотрим, как получится.

- Ранее наша сборная ни разу не обыгрывала Беларусь. Был ли проведен какой-то анализ?

- Это очень специфический соперник, непростой, который может создать неприятности любой сборной. Считаю, что будет непростая игра, но мы должны взять свое. Любая удачная и неудачная серия когда-то заканчивается. У меня есть примерное понимание, что соперники будут делать на поле, и что мы будем делать.

- В 2004 году Греция сенсационно выиграла Евро. Способна ли сборная Казахстана добиваться таких сенсаций, выйти на Евро-2024?

- Нам умные люди говорят: "Мечтайте, это полезно". Но, знаете, наверное, в моей жизни уже произошел ряд событий, когда я мечтательные вещи из себя убрал. У меня есть сегодняшний день, завтрашняя игра. Мы, тренерский штаб, парни, все готовимся. Для меня самое главное - то, что происходит сейчас. Нужно сначала пройти первый уровень, а потом останется еще девять.

- Будет ли для вас провалом, если в оставшихся матчах команда упустит первое место?

- Как таковых больших задач не было, вы правы. Я и сам не люблю, когда руководители ставят такие задачи. Я исхожу из своей философии. Когда я принял сборную, я сказал, что моя главная задача - это не занять место, а создать боеспособный коллектив, чтобы мы оставались командой. Это моя тренерская обязанность, и я приложу к этому усилия. Это не моя заслуга, то, что произошло. Это заслуга ребят. Главный тренер уже давно на поле не выходит, выходят эти парни, которые олицетворяют нашу сборную с большим сердцем и желанием. Если будут две неудачные игры, то я всегда стараюсь принимать победы и поражения достойно. Во мне это ничего не поменяет. Я останусь тем же человеком, но буду прилагать усилия еще более усердно.

Завтрашняя игра пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

После четырех сыгранных туров сборная Казахстана уверенно лидирует в группе С3 с десятью очками в активе. Команда Беларуси с двумя баллами замыкает таблицу квартета.

Напомним, что июньский матч между этими командами, прошедший на нейтральном поле в Сербии, завершился ничьей - 1:1.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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