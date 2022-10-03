"Тренерский штаб не должен уговаривать". В КФФ высказались о будущем Жукова в сборной Казахстана

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Олжас Абраев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее Георгия Жукова в национальной команде. Ранее хавбек заявил, что не сможет прибыть в сборную на матчи Лиги наций.
Хавбек на данный момент выступающий за "Цанчжоу Майти Лайонс" отметил, что не сможет прибыть в расположение сборной в случае вызова, поскольку в Китае действуют жесткие карантинные меры.
"Что касается Жукова, то нужно понимать, что для каждого кандидата вызов в национальную сборную должен быть высшим приоритетом. Тренерский штаб не должен просить или уговаривать игроков выступать за главную команду страны", - заявил Абраев.
Жуков перебрался в Китай в августе, подписав контракт с "Цанчжоу Майти Лайонс" на правах свободного агента. На данный момент он сыграл четыре матча в китайской Суперлиге.
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