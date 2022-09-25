Сотни фанатов напали на футболистов в Колумбии

Новости спорта Футбол
Вчера 19:01
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Матч чемпионата Колумбии между "Кортулуа" и "Депортиво Кали" был прерван на 81-й минуте из-за массовых беспорядков с участием команды гостей, которые выбежали на поле и атаковали игроков и тренерский штаб своего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Тулуа 21 сентября и была остановлена при счете 2:0 после забитого хозяевами пенальти, поскольку сотни фанатов клуба из Кали прорвались на газон и набросились на игроков.

Часть футболистов успела убежать в безопасное место, но экс-форвард сборной Колумбии Теофило Гутьеррес и главный тренер команды Майер Кандело получили увечья.

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Метки:
Колумбия Массовая драка

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