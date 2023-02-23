Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса

Новости спорта Футбол
Сегодня 09:10
©КФФ

Международный скандал разгорается вокруг футбольного поля на "Астана Арене", из-за которого матчи сборной Казахстана по футболу в рамках отбора на Евро-2024 могут пройти на другом стадионе, сообщает Astana TV.

Современный искусственный газон от итальянской компании Limonta Sport появился на арене еще в 2020 году. ФИФА ежегодно присуждает покрытию сертификат высшего качества. Однако столичные чиновники усмотрели недочеты и уже третий год отказываются платить за услуги в полном объеме. Судебные тяжбы в самом разгаре.

По словам Стефано Вольпи, директора ТОО "LCW Kazakhstan" и поставщика, поле соответствует всем международным стандартам. Соответствующие сертификаты "Астана Арена" успешно получает третий год подряд.

А вот Аягоз Амрина, заместитель руководителя управления активов и госзакупок города Астаны, это мнение не разделяет:

"Покрытие футбольного поля не соответствует технической спецификации в части высоты искусственного ворса, который составляет 40 мм вместо положенных 60. Кроме того, не выполнено устройство фундамента для скамьи запасных в количестве 11 единиц".

Цена вопроса - 336 миллионов тенге. Итальянский поставщик уверяет, что недополучил 193 миллиона. Он подал иск на городские власти, но проиграл. Сдаваться он, однако, не намерен.

Дмитрий Куряченко, адвокат Вольпи:

"Он требует оплатить работы, которые получил и результатами которых уже третий год пользуется заказчик, или он вынужден снять поле. Потому что если они не оплачивают, значит, поле не их. Значит, верните его. Он же в Италии тоже шум поднимает".

Вольпи сожалеет о том, что со стороны заказчиков происходят манипуляции по высоте ворса. Он со своей стороны надеется на справедливость и свою победу в суде.

В то же время Вольпи рассказал, что вел переговоры о том, чтобы обеспечить таким же покрытием еще два казахстанских поля - Центральный стадион имени Мунайтпасова в Астане и стадион "Акжайык" в Уральске. Теперь, конечно, вряд ли.

Если итальянская компания все-таки снимет поле с эксплуатации, футболистам "Астаны" и сборной Казахстана придется искать другое место для проведения домашних матчей. А ведь команду Магомеда Адиева ожидает старт в отборочном цикле Евро-2024.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Астана ФК КПЛ стадион

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:43
Футбол
Дружба с Роналду и "обида" на Месси. История уникального аргентинца из "МЮ"
Сегодня , 11:28
Футбол
19-летний казахстанский футболист подписал контракт с европейским клубом
Сегодня , 11:06
Футбол
Вирусное видео Пике с его новой девушкой. Вскрылись неожиданные подробности
Сегодня , 10:10
Футбол
"В 18 лет я получал 10 тысяч долларов и начал бухать". Казахстанский футболист - о сломанной карьере
Сегодня , 09:10
Футбол
Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса
Сегодня , 08:58
Футбол
Многомиллионные легионеры: 5 самых дорогих новичков казахстанского футбола
Сегодня , 08:07
Футбол
Роналду и его диета. Чем она уникальна и почему ее копируют
Сегодня , 07:22
Футбол
Влияние Смакова и новичок из "Спартака". Как "Елимай" рвется в КПЛ
Вчера , 14:14
Футбол
Пике и его новую девушку со скандалом выгнали из ресторана
Вчера , 13:34
Футбол
Нереальный камбэк и кошмар Клоппа. 7 интересных фактов по матчу "Ливерпуль" - "Реал"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»