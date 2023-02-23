Международный скандал разгорается вокруг футбольного поля на "Астана Арене", из-за которого матчи сборной Казахстана по футболу в рамках отбора на Евро-2024 могут пройти на другом стадионе, сообщает Astana TV.

Современный искусственный газон от итальянской компании Limonta Sport появился на арене еще в 2020 году. ФИФА ежегодно присуждает покрытию сертификат высшего качества. Однако столичные чиновники усмотрели недочеты и уже третий год отказываются платить за услуги в полном объеме. Судебные тяжбы в самом разгаре.

По словам Стефано Вольпи, директора ТОО "LCW Kazakhstan" и поставщика, поле соответствует всем международным стандартам. Соответствующие сертификаты "Астана Арена" успешно получает третий год подряд.

А вот Аягоз Амрина, заместитель руководителя управления активов и госзакупок города Астаны, это мнение не разделяет:

"Покрытие футбольного поля не соответствует технической спецификации в части высоты искусственного ворса, который составляет 40 мм вместо положенных 60. Кроме того, не выполнено устройство фундамента для скамьи запасных в количестве 11 единиц".

Цена вопроса - 336 миллионов тенге. Итальянский поставщик уверяет, что недополучил 193 миллиона. Он подал иск на городские власти, но проиграл. Сдаваться он, однако, не намерен.

Дмитрий Куряченко, адвокат Вольпи:

"Он требует оплатить работы, которые получил и результатами которых уже третий год пользуется заказчик, или он вынужден снять поле. Потому что если они не оплачивают, значит, поле не их. Значит, верните его. Он же в Италии тоже шум поднимает".

Вольпи сожалеет о том, что со стороны заказчиков происходят манипуляции по высоте ворса. Он со своей стороны надеется на справедливость и свою победу в суде.

В то же время Вольпи рассказал, что вел переговоры о том, чтобы обеспечить таким же покрытием еще два казахстанских поля - Центральный стадион имени Мунайтпасова в Астане и стадион "Акжайык" в Уральске. Теперь, конечно, вряд ли.

Если итальянская компания все-таки снимет поле с эксплуатации, футболистам "Астаны" и сборной Казахстана придется искать другое место для проведения домашних матчей. А ведь команду Магомеда Адиева ожидает старт в отборочном цикле Евро-2024.