Самый популярный спортивный контент в Казахстане за 2 квартал 2023-го: ТОП-10 событий от MEGOGO

Международный медиасервис MEGOGO поделился списком самого популярного спортивного контента среди пользователей за 2 квартал 2023 года.

MEGOGO активно развивает спортивное направление и эксклюзивно транслирует в Казахстане топовые футбольные турниры: Кубки Англии, Испании, Италии, Германии, и Саудовской Аравии. Кроме того, на медиасервисе доступны рейтинговые спортивные каналы: Setanta Sports, Eurosport и другие.

Самым популярным событием по количеству просмотров во 2-м квартале стал матч Кубка Англии между командами "Манчестер-Сити" - "Манчестер Юнайтед". На втором месте игра команд "Барселоны" и "Реала" в Кубке Испании, а закрывает топ-3 матч "Фиорентины" и "Интера" в рамках Кубка Италии.

Полный список ТОП-10 выглядит так:

1. Кубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3/06

2. Кубок Испании. Барселона - Реал 6/04

3. 3Кубок Италии. Фиорентина - Интер 25/05

4. Кубок Испании. Реал - Осасуна 7/05

5. Кубок Германии. Бавария - Фрайбург 5/04

6. АПЛ. Манчестер Сити - Челси 22/06

7. Кубок Германии. РБ Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт 4/06

8. Кубок Англии. Брайтон - Манчестер Юнайтед 23/04

9. Кубок Англии. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 22/04

10. АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 25/05