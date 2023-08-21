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Самый популярный спортивный контент в Казахстане за 2 квартал 2023-го: ТОП-10 событий от MEGOGO

Новости спорта Футбол
Вчера 12:51
©Megogo.net

Международный медиасервис MEGOGO поделился списком самого популярного спортивного контента среди пользователей за 2 квартал 2023 года.

MEGOGO активно развивает спортивное направление и эксклюзивно транслирует в Казахстане топовые футбольные турниры: Кубки Англии, Испании, Италии, Германии, и Саудовской Аравии. Кроме того, на медиасервисе доступны рейтинговые спортивные каналы: Setanta Sports, Eurosport и другие.

Самым популярным событием по количеству просмотров во 2-м квартале стал матч Кубка Англии между командами "Манчестер-Сити" - "Манчестер Юнайтед". На втором месте игра команд "Барселоны" и "Реала" в Кубке Испании, а закрывает топ-3 матч "Фиорентины" и "Интера" в рамках Кубка Италии.

Полный список ТОП-10 выглядит так:

1. Кубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3/06
2. Кубок Испании. Барселона - Реал 6/04 
3. 3Кубок Италии. Фиорентина - Интер 25/05
4. Кубок Испании. Реал - Осасуна 7/05
5. Кубок Германии. Бавария - Фрайбург 5/04
6. АПЛ. Манчестер Сити - Челси 22/06
7. Кубок Германии. РБ Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт 4/06
8. Кубок Англии. Брайтон - Манчестер Юнайтед 23/04
9. Кубок Англии. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 22/04
10. АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 25/05

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