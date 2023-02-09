"Реал" разгромил соперника и вышел в финал клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" уверенно вышел в финал клубного чемпионата мира, переиграв в полуфинале египетский "Аль-Ахли", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Рабате (Марокко) на стадионе "Принц Мулай Абделлах" и завершилась со счетом 4:1. У испанцев отличились Винисиус Жуниор (42-я минута), Федерико Вальверде (46-я), Родриго (90+2-я) и Серхио Аррибас (90+8-я). У египтян один мяч отыграл Али Маалуль (65-я, с пенальти). При этом Лука Модрич на 87-й не реализовал пенальти.

В решающем матче, 12 февраля, "Реал" встретится с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии и постарается стать пятикратным победителем клубного чемпионата мира. "Аль-Ахли" в свою очередь поборется за бронзовые медали с бразильским "Фламенго".

"Реал" побеждал на турнире в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

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