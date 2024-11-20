ПСЖ выбрал замену Мбаппе в "Реале": он стоит миллиард евро

Французский "Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток найти преемника для Килиана Мбаппе, рассматривая самых ярких звезд мирового футбола. Одним из главных кандидатов стал бразилец Винисиус Жуниор, уже давно являющийся ключевой фигурой мадридского "Реала". Однако в "королевском клубе" четко дали понять, что просто так отпустить своего лидера не готовы, передают Vesti.kz.

По информации Madriduniversal, для тех, кто "осмелится" позариться на бразильского вингера, действует строгий ценник: 1 миллиард евро.

Такая колоссальная сумма не только подчеркивает роль бразильца в команде, но и служит своеобразным барьером, чтобы Винисиус точно не смог "сбежать" в другой клуб.

Ранее сообщалось, что парижане готовы выложить за 24-летнего вингера солидные 250 миллионов евро. Однако "Реал", похоже, посчитал эту сумму недостаточной для своей ярчайшей звезды.

"Реал" сделал выбор между Мбаппе и Винисиусом

Мадридцы исключают любые сценарии, при которых форвард покинет "Сантьяго Бернабеу". Более того, сам бразилец остается преданным "белой футболке" и не подает признаков желания сменить команду.

Хотя контракт Винисиуса рассчитан до 2027 года, в "Реале" уже готовятся улучшить его условия. Руководство планирует продлить соглашение и значительно повысить заработную плату бразильца, однако игрок и его агент предпочитают отложить переговоры, чтобы сосредоточиться на текущем сезоне.

Даже несмотря на заманчивые предложения, поступающие из Саудовской Аравии, Винисиус остается верен "Реалу". Его цель - продолжать радовать мадридских фанатов и вписать свое имя в историю клуба.

Хоть Винисиус и известен своим непростым характером, это не мешает ему выкладывается на все 100 процентов, неизменно подтверждая свой статус одного из лучших футболистов мира.

В сезоне-2023/24 бразилец стал ключевой фигурой "Реала", проведя 49 матчей за клуб и сборную, в которых отметился 26 голами и 11 ассистами.

Из них 21 мяч Винисиус забил за "сливочных", демонстрируя блестящую игру в ключевых поединках Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Для ПСЖ подписание Винисиуса стало бы не просто усилением атакующего потенциала, но и важным стратегическим шагом в поисках новой звезды и лидера команды.