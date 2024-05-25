Прямая трансляция кубковых финалов: дерби Манчестера, шанс "Байера" и последний матч Мбаппе

Сегодня, 25 мая, состоятся финалы национального кубка в Англии, Германии и Франции. Казахстанские зрители смогут увидеть все встречи в прямом эфире, сообщают Vesti.kz.

В 19:00 на лондонском "Уэмбли" пройдет финальный матч Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Горожане вновь претендуют на золотую связку кубок + чемпионат. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

В 23:00 на берлинском "Олимпиаштадиона" состоится финал Кубка Германии. В нем сыграют "Байер" и "Кайзерслаутерн". Для леверкузенцев это будет второй финал подряд после проигранной Лиги Европы. Прямая трансляция также будет доступна на телеканале Qazsport.

В 00:00 в Лилле состоится решающий матч Кубка Франции между ПСЖ и "Лионом". Килиан Мбаппе в своем последнем матче за парижан постарается принести клубу золотой дубль. В прямом эфире эту встречу покажет другой казахстанский канал - Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, что сегодня также состоятся матчи Кубка Лиги Казахстана, а в России пройдет мощный заключительный тур РПЛ.