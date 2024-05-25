Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Турция Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

Прямая трансляция кубковых финалов: дерби Манчестера, шанс "Байера" и последний матч Мбаппе

Прямая трансляция кубковых финалов: дерби Манчестера, шанс "Байера" и последний матч Мбаппе
©"Манчестер Сити"

Сегодня, 25 мая, состоятся финалы национального кубка в Англии, Германии и Франции. Казахстанские зрители смогут увидеть все встречи в прямом эфире, сообщают Vesti.kz.

В 19:00 на лондонском "Уэмбли" пройдет финальный матч Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Горожане вновь претендуют на золотую связку кубок + чемпионат. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

В 23:00 на берлинском "Олимпиаштадиона" состоится финал Кубка Германии. В нем сыграют "Байер" и "Кайзерслаутерн". Для леверкузенцев это будет второй финал подряд после проигранной Лиги Европы. Прямая трансляция также будет доступна на телеканале Qazsport.

В 00:00 в Лилле состоится решающий матч Кубка Франции между ПСЖ и "Лионом". Килиан Мбаппе в своем последнем матче за парижан постарается принести клубу золотой дубль. В прямом эфире эту встречу покажет другой казахстанский канал - Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, что сегодня также состоятся матчи Кубка Лиги Казахстана, а в России пройдет мощный заключительный тур РПЛ.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Великобритания Германия Франция Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Байер ПСЖ Мбаппе Килиан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus