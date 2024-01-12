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Появилось заявление о будущем экс-тренера сборной Казахстана

Появилось заявление о будущем экс-тренера сборной Казахстана
©ФК "Кайсар"

Российский тренер Виктор Кумыков продолжит работу в кызылординском "Кайсаре", передают Vesti.kz

Разговоры об его уходе из нынешнего футбольного клуба не соответствуют действительности. Об этом сообщил директор "степных волков" Садык Мустафа.

"Не знаю откуда берутся такие слухи. Виктор Балютович работает и будет работать у нас. Только недавно мы сыграли товарищескую игру с румынской командой", - приводит его слова телеграм-канал Серый CARDINAL.

60-летний Кумыков возглавляет "Кайсар" с 2023 года. В его тренерской карьере также были узбекские "Андижан", АГМК, "Насаф", "Машъал", казахстанские "Атырау", "Ордабасы", "Шахтер", "Елимай", "Есиль".

В период 2014-2015 годов был ассистентом у Юрия Красножана в сборной Казахстана.

Карагандинский "Шахтер" под его руководством дважды становился чемпионом Казахстана, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также первым из казахстанских клубов дебютировал в групповой стадии еврокубков. Кумыков трижды признавался "Тренером года" в Казахстане.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
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