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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанский клуб забил два гола обладателю Кубка Румынии

Казахстанский клуб забил два гола обладателю Кубка Румынии
©ФК "Кайсар"

Футбольный клуб "Кайсар" из Кызылорды провел товарищеский матч против румынского "Волунтари" во время учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. У кызылординцев отличились Руслан Сахалбаев и Ерсултан Торекул, у румын голы забили Игорь Армаш и Любан Крепуля.

"Кайсар" финишировал на шестом месте в казахстанской премьер-лиге-2023.

"Волунтари" в текущем сезоне национального чемпионата идет на 13-м месте из 16, набрав 24 очка после 21 матча. В свое время команда выигрывала Кубок (2016/17) и Суперкубок Румынии (2017).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК Румыния

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