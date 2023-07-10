Поступают правильно? Почему ЦСКА не хочет продавать Зайнутдинова на условиях "Бешикташа"

Переговоры между стамбульским "Бешикташем" и московским ЦСКА относительно возможного трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова стали настоящей сагой для отечественных любителей футбола. Большинство фанатов ожидают скорого объявления о завершенной сделке, и действия российского клуба их порой раздражают. Однако руководство армейцев можно понять, ведь они поступают вполне логично.

Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему ЦСКА не хочет расставаться с Зайнутдиновым, а если даже и готов рассмотреть продажу игрока, то только на выгодных для себя условиях.

Переход одного из самых популярных футболистов страны в один из величайших клубов Турции - практически главная тема июля. Казахстанские любители футбола с большим нетерпением ждут новостей о смене клубной прописки своим соотечественником, но пока неясно, насколько сделка близка к своему завершению.

Конечно, многие болельщики уже представляют Бахтиера в черно-белых цветах, выступающим на переполненных турецких стадионах в еврокубках, а также борющегося за чемпионство в Суперлиге. Тем более казахстанцы в Турции теперь не будут считаться легионерами.

По последним новостям, "Бешикташ" уже договорился с Зайнутдиновым, который вчера пропустил товарищескую игру ЦСКА. Хотя еще недавно сообщалось, что трансфер находится под угрозой срыва.

Ругать ЦСКА за их нежелание так просто расставаться с Бахтиером - глупо, ведь московский клуб вполне можно понять. Почему же они неохотно идут на продажу казахстанского полузащитника?

Потеряют универсальную боевую единицу

25-летний Зайнутдинов является самым универсальным футболистом клуба, способным сыграть абсолютно везде в защите, полузащите и нападении. У тренера армейцев Владимира Федотова практически никогда нет проблем с травмированными, потому что почти любого из них качественно способен заменить Бахтиер, закрыв позицию собой.

Конечно, для самого казахстанца это не самая лучшая роль. Он не раз говорил, что рад помогать своему клубу так, как посчитает нужным тренер, но мы понимаем, что любому игроку нужна стабильность, в том числе в плане позиции на поле. В целом для ЦСКА это будет потеря, ведь в случае продажи они потеряют не просто полузащитника или защитника, а абсолютного универсала.

Зайнутдинов - потенциальная замена уходящему легионеру

С другой стороны, в этом сезоне Зайнутдинов вполне мог бы закрепиться на другой позиции - вингера или атакующего полузащитника. Дело в том, что московский клуб близок к тому, чтобы продать парагвайского легионера Хесуса Медину в другой клуб из столицы России - "Спартак".

Медина, в прошлом сезоне забивший 11 голов и сделавший восемь ассистов в матчах за ЦСКА, являлся одним из ключевых игроков в команде Федотова. Не исключено, что на место Медины боссы армейцев рассматривали кандидата из имеющихся в обойме футболистов, в том числе Зайнутдинова. Но реформа в турецком футболе, которая теперь позволяет казахстанским игрокам выступать на правах местного игрока, подпортила потенциальные планы армейцев.

Нежелание терять статусного футболиста

Ни для кого не секрет, что в последние полтора года уровень клубного российского футбола падает, и во многом из-за отъезда мастеровитых легионеров. Конечно, таковые в грандах еще есть, но их доля становится все меньше. А этому способствует неучастие российских клубов в еврокубках.

Сейчас иметь в составе футболиста своей национальной сборной, еще и борющейся за путевку на Евро-2024 - это редкость и показатель статуса. И ЦСКА такого футболиста терять не хочет. Тем более, Бахтиер - не просто игрок своей национальной команды, но и один из ее лидеров.

Вместе с игроком в клубе могут потерять и большую аудиторию из Казахстана. В России знают, что казахстанские болельщики очень сплоченные, и могут чуть ли не всей страной следить за выступлениями соотечественника.

Страх быть обманутым "Бешикташем"

Ранее сообщалось, что трансфер может сорваться из-за желания "Бешикташа" разбить сумму в шесть миллионов евро на несколько траншей. ЦСКА такой вариант событий устраивать не может сразу по нескольким причинам.

Во-первых, оплата сразу сама по себе более удобна и надежна. Во-вторых, в последнее время участились ситуации, когда российские клубы теряют своих футболистов на ровном месте, либо за них отказываются выплачивать компенсацию по той причине, что игроки сами могут разорвать соглашение в одностороннем порядке. Рассчитывать в таких ситуациях на поддержку УЕФА или ФИФА в России не могут, поэтому желание ЦСКА продать футболиста за мгновенную полную выплату выглядит объяснимым.

Армейцы не застрахованы от того, что через год "Бешикташ" по каким-то причинам откажется выплачивать оставшуюся часть (или произойдет что-то подобное). В текущее время российские клубы находятся в беспомощном состоянии, поэтому стараются делать все максимально осторожно, особенно ведя переговоры с зарубежными командами.

Бонус: почему Зайнутдинов не уйдет из ЦСКА сам?

Многие казахстанские фанаты задаются этим вопросом. Все-таки иностранным футболистам, выступающим в России, разрешено официально расторгать контракты в одностороннем порядке. Но вряд ли такого стоит ждать от Зайнутдинова, и благодаря этому у фанатов армейцев крайне уважительное отношение к казахстанцу.

Воспитание и человеческие качества Бахтиера не позволяют ему просто взять и оставить свой нынешний клуб без себя и без компенсации. Он является скромным парнем и всегда благодарит клубы, за которые играл и продолжает играть. Поэтому со стороны Зайнутдинова ожидать разрыва контракта практически нереально.

Тем более в ЦСКА у Бахтиера много друзей, и это не футболист из дальнего зарубежья, который больше никогда не пересечется с российским футболом. Так или иначе за Бахтиером все равно будут следить из России, а сам он наверняка будет наблюдать как минимум за ЦСКА и "Ростовом", даже если уедет в Европу.

Российские болельщики уверены, что те легионеры, которые расторгают контракты с их клубами в одностороннем порядке, являются предателями. Да, официальные правила этого не запрещают, но фанатами подобные действия крайне не одобряются. Однако у Зайнутдинова таких проблем нет. Если сам он и хочет уехать в Европу, то при условии, что ЦСКА получит достойную компенсацию. Все-таки в стане армейцев прошли три незабываемых года, там он прогрессировал и по-настоящему стал своим.

Отметим, что за три года Зайнутдинов отыграл 78 матчей в футболке ЦСКА, забив шесть голов и сделав семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России 2022/23. Если казахстанец не покинет клуб до конца этой недели, то, вероятно, примет участие в Суперкубке России. Матч с "Зенитом" пройдет уже 15 июля.

Фото: ПФК (1-4,6,7), КФФ (5)©️

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