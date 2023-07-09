Переход Зайнутдинова в "Бешикташ" может сорваться. Известна причина

Трансфер казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА в турецкий "Бешикташ" может сорваться, сообщают Vesti.kz.

По данным "Матч ТВ", ЦСКА и "Бешикташ" на данный момент не согласовали переход Зайнутдинова. Турецкий клуб не готов платить за трансфер сразу всю сумму, которую хотят получить армейцы.

Ранее турецкое издание Takvim сообщило, что стороны близки к заключению сделки. По информации СМИ, "черно‑белые" заплатят за игрока сборной Казахстана шесть миллионов евро и бонусы, а контракт с хавбеком будет рассчитан на три года.

Как информирует "Матч ТВ", эта информация не соответствует действительности. ЦСКА действительно хочет получить за Зайнутдинова порядка 6-7 миллионов евро. Но "Бешикташ" готов сразу заплатить половину от этой суммы, а остальное погасить позже, разбив трансфер на несколько платежей, а также включить в сделку различные бонусы. Московский клуб данный вариант не устраивает. Агенты, посвященные в ход переговоров, на данный момент оценивают вероятность перехода Зайнутдинова в "Бешикташ" менее чем в 50 процентов.

Действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне 25‑летний футболист провел 27 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

В его карьере также были "Ростов", "Астана" и "Тараз". В национальную команду вызывается с 2018 года.