Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Переход Зайнутдинова в "Бешикташ" может сорваться. Известна причина

Переход Зайнутдинова в "Бешикташ" может сорваться. Известна причина
©instagram.com/bateka_11

Трансфер казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА в турецкий "Бешикташ" может сорваться, сообщают Vesti.kz

По данным "Матч ТВ", ЦСКА и "Бешикташ" на данный момент не согласовали переход Зайнутдинова. Турецкий клуб не готов платить за трансфер сразу всю сумму, которую хотят получить армейцы. 

Ранее турецкое издание Takvim сообщило, что стороны близки к заключению сделки. По информации СМИ, "черно‑белые" заплатят за игрока сборной Казахстана шесть миллионов евро и бонусы, а контракт с хавбеком будет рассчитан на три года.

Как информирует "Матч ТВ", эта информация не соответствует действительности. ЦСКА действительно хочет получить за Зайнутдинова порядка 6-7 миллионов евро. Но "Бешикташ" готов сразу заплатить половину от этой суммы, а остальное погасить позже, разбив трансфер на несколько платежей, а также включить в сделку различные бонусы. Московский клуб данный вариант не устраивает. Агенты, посвященные в ход переговоров, на данный момент оценивают вероятность перехода Зайнутдинова в "Бешикташ" менее чем в 50 процентов.

Действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне 25‑летний футболист провел 27 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

В его карьере также были "Ростов", "Астана" и "Тараз". В национальную команду вызывается с 2018 года.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России Турция

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus