Пике и его новую девушку со скандалом выгнали из ресторана

Новости спорта Футбол
Сегодня 14:14
©Marca.com

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике решил со своей новой девушкой Кларой Чиа Марти посетить ресторан в Барселоне. Однако пара попала в необычную ситуацию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Marca и других источников, их выгнали из заведения, поскольку его владелец оказался большим поклонником известной колумбийской певицы Шакиры, которая в декабре развелась с Пике после 11 лет брака.

По словам очевидцев, как только влюбленные зашли в ресторан, официант отказался их обслуживать.

Отмечается, что новая девушка Пике была очень расстроена таким отношением. На видео видно, как они с Жераром поспешно покидают заведение, направляясь к автомобилю.

Причиной развода Пике и Шакиры стали измены футболиста, в том числе с Кларой Чиа Марти. После развода Шакира с двумя сыновьями (Милан и Саша) улетела в Майами на ПМЖ.

Пике - воспитанник "Барселоны", в его карьере также были "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сарагоса". В ноябре он объявил о завершении игровой карьеры.

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Метки:
Шакира Барселона

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