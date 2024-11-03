Около 30 турниров прошли на новых футбольных полях по проекту ALAÑ

Казахстанская федерация футбола продолжает реализацию масштабного проекта ALAÑ. На обновленных футбольных полях уже проведены порядка 30 различных турниров. В них приняли участие более 450 команд.

Проект КФФ по реновации футбольных полей ALAÑ стартовал в прошлом году. Он осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта. Рассчитанный на 3 года проект проходит при поддержке УЕФА, а генеральным партнером является букмекерская компания 1XBET. Основная цель - повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране.

На сегодня в 10 регионах республики сданы в эксплуатацию поля, соответствующие всем международным стандартам. Обновленное поле стадиона ЦСКА в г. Алматы приняло в этом году 15 соревнований, где было задействовано около 4 тысяч участников, а на стадионе ДЮСШ №2 в г. Актобе состоялись 8 турниров, которые охватили 4052 участника. Также три соревнования прошли на новом поле стадиона им. Батыржана Онгарова в селе Балпык би, где были задействованы порядка тысячи участников.

"Я считаю, что благодаря проекту ALAÑ возрастет уровень наших юных футболистов. Мы как тренеры, в свою очередь, будем прилагать для этого усилия. Уверен, что среди наших детей в будущем вырастут игроки уровня Самата Смакова, Криштиану Роналду, Лионеля Месси. Все условия для этого есть", - сказал на открытии обновленного поля на стадионе "Металлург" в г. Балхаше футбольный тренер Ержан Аскаров.

Между тем, на полях по проекту ALAÑ продолжают проводить занятия воспитанники местных футбольных центров. Качество постеленного газона недавно оценили и профессиональные футболисты. Клубы "Алтай", "Туркестан", "Улытау" и SD Family провели официальные матчи в рамках турнира – 1XBET QFL Первая лига.

"На следующей неделе еще 3 региона Казахстана получат новые поля, соответствующие всем требованиям УЕФА. Футбольный праздник состоится в городах Кызылорда, Атбасар и Сарань. Нам очень важно развивать массовый футбол. Для этого мы будем создавать все необходимые условия", - сказал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Напомним, что следить за ходом строительства полей и узнавать все подробности можно на YouTube-канале ALAÑ, где публикуются дневники проекта. Новый выпуск посвящен открытию обновленного поля на стадионе "Металлург" в г. Балхаше.

Фото: Казахстанская федерация футбола©️