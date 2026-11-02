Новый стадион Казахстана станет крупнейшим в стране: подробности

В Шымкенте увеличили проектную вместимость нового футбольного стадиона с 35 до 60 тысяч зрителей. После завершения строительства арена станет крупнейшей в Казахстане, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Что известно о строительстве стадиона

Первый камень будущей арены заложили ещё в июне 2024 года. Изначально проект предусматривал 35 тысяч посадочных мест, однако впоследствии было принято решение увеличить вместимость до 60 тысяч.

При этом фундамент стадиона уже был заложен с учётом первоначального проекта.

Как сообщили в акимате Шымкента, сейчас проект проходит корректировку, а окончательная стоимость строительства пока неизвестна.

"Окончательная стоимость строительства объекта будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Проект находится на стадии корректировки в связи с увеличением вместимости стадиона с 35 тысяч до 60 тысяч посадочных мест", - сообщили в акимате.

Фото: Алимжан Аманжол, Tengrinews.kz©

Когда завершится строительство

Точные сроки сдачи стадиона пока не определены. В настоящее время специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию, которую планируется направить на государственную экспертизу в четвёртом квартале 2027 года.

После завершения этой процедуры станут известны стоимость проекта и продолжительность строительных работ.

Самый большой стадион Казахстана

Новая арена в Шымкенте должна стать крупнейшей футбольной площадкой страны.

Сейчас первое место по вместимости принадлежит столичной "Астана Арене", рассчитанной на 30 200 зрителей. Центральный стадион Алматы вмещает 23 804 человека, карагандинский "Шахтёр" - 19 000, а стадион имени Кажымукана в Шымкенте - 18 000.

Таким образом, новая 60-тысячная арена почти вдвое превзойдёт по вместимости нынешний крупнейший стадион Казахстана.