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Новый стадион Казахстана станет крупнейшим в стране: подробности

Фото: УВП города Шымкент©

В Шымкенте увеличили проектную вместимость нового футбольного стадиона с 35 до 60 тысяч зрителей. После завершения строительства арена станет крупнейшей в Казахстане, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Что известно о строительстве стадиона

Первый камень будущей арены заложили ещё в июне 2024 года. Изначально проект предусматривал 35 тысяч посадочных мест, однако впоследствии было принято решение увеличить вместимость до 60 тысяч.

При этом фундамент стадиона уже был заложен с учётом первоначального проекта.

Как сообщили в акимате Шымкента, сейчас проект проходит корректировку, а окончательная стоимость строительства пока неизвестна.

"Окончательная стоимость строительства объекта будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Проект находится на стадии корректировки в связи с увеличением вместимости стадиона с 35 тысяч до 60 тысяч посадочных мест", - сообщили в акимате.

Фото: Алимжан Аманжол, Tengrinews.kz© 

Когда завершится строительство

Точные сроки сдачи стадиона пока не определены. В настоящее время специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию, которую планируется направить на государственную экспертизу в четвёртом квартале 2027 года.

После завершения этой процедуры станут известны стоимость проекта и продолжительность строительных работ.

Самый большой стадион Казахстана

Новая арена в Шымкенте должна стать крупнейшей футбольной площадкой страны.

Сейчас первое место по вместимости принадлежит столичной "Астана Арене", рассчитанной на 30 200 зрителей. Центральный стадион Алматы вмещает 23 804 человека, карагандинский "Шахтёр" - 19 000, а стадион имени Кажымукана в Шымкенте - 18 000.

Таким образом, новая 60-тысячная арена почти вдвое превзойдёт по вместимости нынешний крупнейший стадион Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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