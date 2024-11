Неймар раскрыл правду об "уходе" из "Аль-Хиляля"

Звездный бразильский вингер Неймар вновь оказался в центре внимания из-за очередной травмы - разрыв подколенного сухожилия вынудит его пройти длительный курс лечения и реабилитации. На фоне слухов о возможном расторжении контракта с саудовским "Аль-Хилялем" футболист решил прервать молчание и поделился своими мыслями о будущем, передают Vesti.kz.

Несмотря на неудачи, Неймар выразил уверенность в своем положении в Саудовской Профи-лиге. По его словам, он по-прежнему счастлив в "Аль-Хиляле" и верит, что впереди его ждут лучшие времена.

"I think it’s one of the best projects I’ve ever seen. It has the potential to be the best World Cup ever.” 🏆😲



We had the pleasure of welcoming Brazil record-goalscorer and Saudi Pro League star @neymarjr to the #Saudi2034bid exhibition in Riyadh. It was a dream come true for… pic.twitter.com/0OaNJx6PoV