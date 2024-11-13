Неймар раскрыл правду об "уходе" из "Аль-Хиляля"

Звездный бразильский вингер Неймар вновь оказался в центре внимания из-за очередной травмы - разрыв подколенного сухожилия вынудит его пройти длительный курс лечения и реабилитации. На фоне слухов о возможном расторжении контракта с саудовским "Аль-Хилялем" футболист решил прервать молчание и поделился своими мыслями о будущем, передают Vesti.kz.

Несмотря на неудачи, Неймар выразил уверенность в своем положении в Саудовской Профи-лиге. По его словам, он по-прежнему счастлив в "Аль-Хиляле" и верит, что впереди его ждут лучшие времена.

"Возможность играть здесь и жить в такой стране, как эта, очень важна для людей. Поэтому я всегда говорю, что меня здесь очень хорошо приняли. Я очень счастлив и уверен, что дальше будет только лучше. Я уверен, что сюда приедут другие звезды. Я верю, что многие получат возможность приехать сюда, и я думаю, что каждый должен иметь возможность почувствовать то, что я почувствовал здесь ", - поделился бразилец.

"I think it’s one of the best projects I’ve ever seen. It has the potential to be the best World Cup ever.” 🏆😲



We had the pleasure of welcoming Brazil record-goalscorer and Saudi Pro League star @neymarjr to the #Saudi2034bid exhibition in Riyadh. It was a dream come true for… pic.twitter.com/0OaNJx6PoV — Saudi Arabia FIFA World Cup™️ 2034 bid (@Saudi2034bid) November 11, 2024

Слухи о возможном переходе Неймара в другой клуб усилились после его последней травмы, полученной в матче азиатской Лиги чемпионов против иранского "Эстегляля".

Бразилец вышел на поле на 58-й минуте, но уже на 87-й минуте был вынужден покинуть игру. Медики диагностировали у него повреждение мышц задней поверхности бедра.

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В числе потенциальных вариантов продолжения карьеры Неймара называют "Интер Майами", где играет его бывший одноклубник по "Барселоне" Лионель Месси, а также его родной клуб "Сантос".

Президент бразильского клуба Марсело Тейшейра ранее подтвердил, что подготовил конкретное предложение, если контракт Неймара с "Аль-Хилялем" будет расторгнут.

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На данный момент 32-летний Неймар восстанавливается, а его контракт с саудовским клубом истекает летом 2025 года.

Уже с января Неймар будет вправе вести переговоры и подписывать предварительное соглашение с другими командами.

Несмотря на трудности, Неймар поддерживает заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030 года. Это показывает, что он все еще сосредоточен на своей карьере, даже если его будущее в "Аль-Хиляле" пока неясно.