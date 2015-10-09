Назван клуб с самым ценным составом и дорогущий трансфер: "Ливерпуль" вне топ-3

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал два свежих рейтинга после завершения летнего окна сезона 2025/26 - самых дорогих переходов в истории и клубов с самым дорогим составом, передают Vesti.kz.
Топ-10 самых ценных клубов мира
Рейтинг клубов с самым дорогим составом возглавил мадридский "Реал" - стоимость игроков "королевского клуба" оценивается в 1,40 миллиарда евро.
На втором месте по этому показателю оказался лондонский "Арсенал" с 1,33 миллиарда евро, а тройку замкнул "Манчестер Сити" с показателем 1,23 миллиарда евро.
При этом "Ливерпуль", потративший рекордную сумму на трансферы за одно окно, расположился лишь на четвертом месте.
Топ-10 клубов с самым дорогим составом выглядит так
- "Реал" Мадрид (Испания)— 1,40 миллиарда евро (25 игроков);
- "Арсенал" (Англия) — 1,33 миллиарда (25 игроков);
- "Манчестер Сити" (Англия) — 1,23 миллиарда (27 игроков);
- "Ливерпуль" (Англия) — 1,12 миллиарда (27 игроков);
- "Барселона" (Испания) — 1,11 миллиарда (23 игрока);
- "Челси" (Англия) — 1,08 миллиарда (32 игрока);
- ПСЖ (Франция) — 1,08 миллиарда (24 игрока);
- "Бавария" (Германия) — 905 миллионов (25 игроков);
- "Тоттенхэм" (Англия) — 891 миллион (23 игрока);
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 748 миллионов (27 игроков).
Скриншот: Transfermarkt
Мбаппе настроил раздевалку против звезды "Реала"
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории
И здесь "Ливерпуль", несмотря на два самых дорогих трансфера в истории АПЛ, не смог побить рекорд, который держится несколько лет.
Переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро остается самым дорогим в истории футбола.
- Неймар — 222 миллиона евро (из "Барселоны" в "ПСЖ");
- Килиан Мбаппе — 180 миллионов (из "Монако" в "ПСЖ");
- Усман Дембеле — 148 миллионов (из "Боруссии" Д в "Барселону");
- Александр Исак — 144 миллиона (из "Ньюкасла" в "Ливерпуль");
- Филиппе Коутиньо — 135 миллионов (из "Ливерпуля" в "Барселону");
- Жоау Феликс — 127,2 миллиона (из "Бенфики" в "Атлетико");
- Джуд Беллингем — 127 миллионов (из "Боруссии" в "Реал");
- Флориан Вирц — 125 миллионов (из "Байера" в "Ливерпуль");
- Энцо Фернандес — 121 миллион (из "Бенфики" в "Челси");
- Эден Азар — 120 миллионов (из "Челси" в "Реал").
Скриншот: Transfermarkt
Реклама