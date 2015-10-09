Назван клуб с самым ценным составом и дорогущий трансфер: "Ливерпуль" вне топ-3

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал два свежих рейтинга после завершения летнего окна сезона 2025/26 - самых дорогих переходов в истории и клубов с самым дорогим составом, передают Vesti.kz.

Топ-10 самых ценных клубов мира

Рейтинг клубов с самым дорогим составом возглавил мадридский "Реал" - стоимость игроков "королевского клуба" оценивается в 1,40 миллиарда евро.

На втором месте по этому показателю оказался лондонский "Арсенал" с 1,33 миллиарда евро, а тройку замкнул "Манчестер Сити" с показателем 1,23 миллиарда евро.

При этом "Ливерпуль", потративший рекордную сумму на трансферы за одно окно, расположился лишь на четвертом месте.

Топ-10 клубов с самым дорогим составом выглядит так

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории

И здесь "Ливерпуль", несмотря на два самых дорогих трансфера в истории АПЛ, не смог побить рекорд, который держится несколько лет.

Переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро остается самым дорогим в истории футбола.

Неймар — 222 миллиона евро (из "Барселоны" в "ПСЖ"); Килиан Мбаппе — 180 миллионов (из "Монако" в "ПСЖ"); Усман Дембеле — 148 миллионов (из "Боруссии" Д в "Барселону"); Александр Исак — 144 миллиона (из "Ньюкасла" в "Ливерпуль"); Филиппе Коутиньо — 135 миллионов (из "Ливерпуля" в "Барселону"); Жоау Феликс — 127,2 миллиона (из "Бенфики" в "Атлетико"); Джуд Беллингем — 127 миллионов (из "Боруссии" в "Реал"); Флориан Вирц — 125 миллионов (из "Байера" в "Ливерпуль"); Энцо Фернандес — 121 миллион (из "Бенфики" в "Челси"); Эден Азар — 120 миллионов (из "Челси" в "Реал").

