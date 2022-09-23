Месси готов вернуться в "Барселону"

Новости спорта Футбол
Вчера 09:59
©ФК ПСЖ

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Forbes.

По информации издания, президент каталонского клуба Жоан Лапорта звонил форварду по поводу возможного возвращения в испанскую команду. Президент "Барсы" принес аргентинцу извинения за то, что ранее с ним не смогли продлить контракт.

Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

Напомним, что Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года.

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Метки:
ПСЖ Барселона Месси Лионель

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