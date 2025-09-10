Мбаппе одобрил нового тренера для сборной Франции: это легенда

Франция только что пережила непростую встречу с Исландией в рамках отбора на чемпионат мира-2026, но вышла победителем — 2:1. Килиан Мбаппе, оформивший гол с пенальти на "Парк де Пренс", завершил сентябрьский сбор с оптимизмом. Но внимание СМИ переключилось на его большое интервью L’Équipe, где он откровенно высказался о будущем национальной команды.

Главная тема — возможная смена Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции. И имя, которое чаще всего звучит в этом контексте, — Зинедин Зидан. И реакция Мбаппе была предельно ясной:

"С ним не нужно ничего усложнять. Это Зидан. Никто не скажет "нет". В истории французского футбола только у него такие полномочия. Если это будет он — прекрасно. Если другой — тоже примем. Но его случай — особенный".

Мбаппе подчеркнул, что Зидан — явление, которое невозможно повторить:

"Это история, которая случается лишь однажды. Остается только восхищаться его масштабом. Никто не пройдёт его путь заново. Это было особое время и особенный игрок. Совершенно иной уровень".

При этом форвард добавил, что даже самые великие не застрахованы от критики:

"Во Франции у нас много выдающихся спортсменов, но каждого в какой-то момент "разносило" общественное мнение. Думаю, это неизбежный этап, и я спокойно воспринимаю, что когда-нибудь это коснется и меня".

Напомним, что Зидан тренировал "Реалом" с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Под его началом "королевский клуб" трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок страны.

В составе сборной Франции Зидан выиграл чемпионат мира-1998 и Евро-2000, а также становился призёром ЧМ-2006 (серебро) и Евро-1996 (бронза).